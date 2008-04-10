Che cosa raccontano le rovine? E come possono i resti di un'antica città continuare a parlare al presente? Da queste domande nasce "Paesaggi umani. Disegnare le rovine, immaginare le storie", l'azione culturale in programma giovedì 23 luglio, alle ore 18.00, presso il Parco Archeologico di Castiglione di Paludi, che vedrà protagonista Marcello Quintanilha, tra le più autorevoli voci della letteratura disegnata contemporanea e vincitore del Fauve d'Or al Festival Internazionale del Fumetto di Angoulême nel 2022. L'iniziativa rappresenta un'importante tappa del percorso culturale di "Vietato leggere fumetti", il progetto promosso dal Comune di Corigliano-Rossano e realizzato in collaborazione con Cooperativa Letteraria, che attraverso il fumetto promuove il dialogo tra letteratura, educazione, patrimonio e territorio. Grazie alla collaborazione con il Comune di Paludi e la Direzione scientifica del Parco archeologico di Castiglione, il progetto amplia il proprio raggio d'azione, costruendo nuove connessioni tra istituzioni, luoghi della cultura e comunità. L'incontro è concepito come un percorso in due tempi, nel quale saranno l’archeologia di Castiglione e il paesaggio medesimo a diventare protagonisti del racconto e del laboratorio che l'artista condividerà con i presenti. Dopo i saluti istituzionali del Sindaco di Paludi Domenico Baldino, Donatella Novellis, Direttrice scientifica del Parco Archeologico di Castiglione e del Museo Civico di Paludi, accompagnerà il pubblico in una incursione archeologica tra i resti dell'antica città fortificata, guidando i partecipanti in un viaggio indietro nel tempo alla scoperta dell’archeologia, dell'assetto urbano, del valore storico e naturalistico di uno dei siti archeologici più affascinanti della Calabria. Il percorso culminerà presso la monumentale e imponente Porta Est, uno dei punti più suggestivi dell'abitato ellenistico (IV-III sec. a.C.), che si farà scenario dell'incontro con l’autore brasiliano Marcello Quintanilha e punto di partenza della conversazione tra lui e Mario Greco, di Cooperativa Letteraria, dedicata al rapporto tra paesaggio, memoria e letteratura disegnata. Le opere di Quintanilha raccontano il Brasile attraverso quartieri popolari, periferie, famiglie e comunità segnate da profonde trasformazioni sociali. Nelle sue storie i luoghi non fanno da semplice sfondo agli eventi, ma diventano parte integrante della narrazione, custodendo memoria, appartenenza e relazioni umane. È da questa sensibilità che nasce il dialogo con il Parco Archeologico di Castiglione: un incontro tra due linguaggi diversi, ma accomunati dalla stessa capacità di raccontare l'essere umano attraverso i luoghi che abita. "Paesaggi umani" sarà un'esperienza culturale che intreccia archeologia e letteratura disegnata, mostrando come il patrimonio possa continuare a generare nuove narrazioni e nuovi modi di leggere il presente. L'azione culturale vede il patrocinio dell'Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano - Comitato provinciale di Cosenza e il coinvolgimento dell'Istituto Comprensivo "B. Bennardo" Cropalati - Caloveto - Paludi, della Pro Loco Paludi e dell'ass. Akmè, recente realtà associativa realizzata dalle e dai giovani di Paludi.



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