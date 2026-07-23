È stato un tripudio di podi per la Maros che si conferma come scuola di eccellenza nella Recitazione; in tutte le batterie di partecipazione infatti sale a podio, conquista l'europeo e segna i passaggi di classe. Anche questo anno sale a podio la piccola compagnia e arrivano le borse di studio per i Performer Completi della Scuola delle Arti. Frutto di un lavoro congiunto tra i docenti della Scuola, ciascuno per la propria disciplina da Alice Celestino a Maria Assunta Campana e Francesca Florio.

Alcuni Podi sono interamente targati Maros. Tra tutte le scuole in gara la Maros in Teatro sbaraglia tutti con la Recitazione.

Soddisfatta la direttrice Mariarosaria Bianco che afferma <siamo felici e soddisfatti di questo meraviglioso risultato...mi sembra di rivivere l'anno della vecchia classe B che è poi quella che è andata in TV. Credo si stia lavorando bene per formare una nuova squadra Regione Calabria, grazie ai podi che la Regione ha conquistato anche nel canto e qualcuno nella danza.

Caterina Cavallo infatti ci porta il primo posto nel canto e Angelica Cottone un secondo posto in classe A.

Ma crescono bene anche i nuovi che hanno iniziato questo anno e sono già a podio nella classe C e B

I podi di Recitazione sempre in classe A, sono portati da Costanza Crescente, Francesco Montillo, Aurora Aloe e Mariacarla Calabretta che conquista anche la Supercoppa di categoria e si conferma campionessa italiana. Nella Danza aerea e acrobatica si fa spazio il podio di Nicole Cardaciotto.

Ma il campionato nazionale di Arti Sceniche e Performative, il Performer Cup, che questo anno ha visto protagonista anche la fase europea, non è solo gara, competizione, medaglie e coppe, ma emozioni, sorrisi, abbracci, nuove amicizie che nascono, vecchi amici che si ritrovano, una squadra che lavora e un'esperienza formativa molto utile per chi partecipa che ci ha regalato anche una borsa di studio per il Musical!

“Quello che spero per tutti gli artisti calabresi che hanno avuto l'accesso alla fase nazionale del Campionato - conclude la Bianco - è che siano tornati a casa, anche con una medaglia o una coppa in meno, ma con la consapevolezza di aver conquistato qualcosa in più che li rende migliori”.

Soddisfatta anche la Presidente regionale della FIPASS Aladina Tinari che ha lavorato in questi anni per intercettare più scuole in tutta la regione che possano apportare un valore aggiunto al team Calabria.

Tra le scuole degli artisti in gara RC Voce Produzione, Incanto Music Lab & Academy, Accademia musicale Euphonìa, Corona Chorus, Conservatorio Francesco Cilea Reggio Calabria e l'Istituto Musicale Chopin.

E ancora artisti della Dance & Aerial Academy, del Balletto di Corigliano, di Margherita CSDanza, del centro studi il Balletto. Un ventaglio che copre le 3 province di Cosenza, Reggio e Crotone.

Si attendono ora i festeggiamenti per il riconoscimento del talento di questi giovani artisti, perché i ragazzi di oggi sanno essere appassionati, impegnati, sanno ancora avere dei sogni e dei desideri che ogni tanto si avverano.