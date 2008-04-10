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Vibo Valentia (Vibo Valentia) - CONSERVATORIO TORREFRANCA E SCUOLA DI LIUTERIA DI BISIGNANO, FIRMATO PROTOCOLLO D’INTESA

Il Conservatorio Statale di Musica “Fausto Torrefranca” di Vibo Valentia e la Scuola di Liuteria “Bisignano Arti e Mestieri Ets”, hanno sottoscritto un protocollo d’intesa che segna l’avvio di una collaborazione destinata a mettere in relazione alta formazione musicale e arte liutaria, attraverso attività condivise di didattica, ricerca e valorizzazione del patrimonio musicale.
L’accordo, firmato dal direttore del Conservatorio Francescantonio Pollice e dal presidente della Scuola di Liuteria Luca Gencarelli, crea nuove opportunità di crescita per gli studenti attraverso attività didattiche e scientifiche che consentiranno di approfondire non solo l’esecuzione musicale, ma anche la conoscenza dello strumento, dei materiali, dell’acustica e dei processi che ne determinano la qualità sonora.
Il protocollo prevede laboratori, tirocini, seminari, masterclass, attività di ricerca, concerti ed eventi pubblici, oltre a iniziative dedicate allo studio dell’acustica, dei materiali e della manutenzione degli strumenti musicali.
Il coordinamento scientifico e operativo delle attività, che si svolgeranno sia presso il Conservatorio di Vibo Valentia sia nei laboratori della Scuola di Liuteria di Bisignano, è affidato al M° Michele Cosso, referente del Conservatorio Torrefranca, e al M° Liutaio Andrea Pontedoro, referente della Scuola di Liuteria Bisignano Arti e Mestieri ETS.
I due referenti coordineranno le attività previste dall’accordo, promuovendo il dialogo tra le due istituzioni e la progettazione congiunta di iniziative da candidare a bandi regionali, nazionali ed europei, finalizzate allo sviluppo della ricerca, all’organizzazione di eventi e alla realizzazione di nuove opportunità formative.
Le istituzioni della formazione hanno il compito di costruire relazioni e generare nuove opportunità. Questo protocollo - spiega il direttore del Conservatorio Francescantonio Pollice - nasce dalla convinzione che la qualità della formazione cresca quando competenze diverse entrano in dialogo. Un Conservatorio e una Scuola di Liuteria rappresentano due espressioni della stessa cultura musicale: da una parte l’interpretazione, dall’altra il sapere artigianale che rende possibile la nascita dello strumento. Mettere in relazione queste esperienze significa investire in un modello di formazione che unisce ricerca, tradizione e innovazione, riconoscendo nel patrimonio di conoscenze custodito dalla liuteria una risorsa essenziale per la formazione musicale contemporanea".

La Scuola di Liuteria Bisignano Arti e Mestieri ETS, unica realtà del Centro-Sud riaccreditata, certificata e riconosciuta dalla Regione Calabria, rappresenta un punto di riferimento nella tutela e nella promozione dell’arte liutaria.

Il protocollo sottoscritto con il Conservatorio Torrefranca rafforza una rete di collaborazione che guarda alla formazione, alla ricerca e alla valorizzazione del patrimonio musicale e artigianale, creando nuove opportunità di crescita per entrambe le istituzioni.


di Redazione | 22/07/2026

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