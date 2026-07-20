Entra nel vivo il nuovo Servizio di Igiene Urbana messo a punto dall’Amministrazione comunale di Acri e gestito dall’azienda Ecoross. A partire da venerdì 1° agosto diventeranno operative tutte le novità previste dal nuovo appalto, con l'avvio ufficiale dell'utilizzo delle nuove attrezzature già distribuite nei mesi scorsi alle utenze domestiche e non domestiche.

Dopo la fase di avvio delle attività e la capillare consegna dei nuovi kit per la raccolta differenziata, il servizio entra così nella sua piena operatività, introducendo importanti miglioramenti pensati per rendere la raccolta differenziata ancora più efficiente, moderna e vicina alle esigenze della comunità.

"Dal primo agosto parte il nuovo servizio e, quindi, dovranno essere utilizzati i nuovi mastelli – dichiara il Sindaco di Acri, avv. Pino Capalbo –. Nei mesi scorsi i cittadini hanno ricevuto la nuova attrezzatura: adesso è il momento di utilizzarla per il conferimento dei rifiuti. Ad Acri inizia una nuova fase, caratterizzata da più servizi, più innovazione e da un unico obiettivo: rendere la nostra città ancora più pulita.

Rivolgo un appello a tutta la cittadinanza affinché continui a collaborare con senso civico e responsabilità. Una raccolta differenziata sempre più efficace significa non solo maggiore tutela dell'ambiente e decoro urbano, ma anche una riduzione della quantità di rifiuti indifferenziati da conferire. È importante – evidenzia il Sindaco – chiarire un aspetto sul quale spesso si genera confusione: i costi di smaltimento dei rifiuti, che incidono sulla TARI, non sono stabiliti dai singoli Comuni ma dall'Autorità Rifiuti e Risorse Idriche della Calabria (ARRICAL) e negli ultimi tempi hanno fatto registrare incrementi significativi. Per questo motivo differenziare correttamente è fondamentale: ridurre la quantità di rifiuti indifferenziati significa limitare i conferimenti della frazione più onerosa da smaltire e rendere il sistema complessivamente più sostenibile".

Il nuovo servizio, gestito da Ecoross, introduce numerose innovazioni già operative e ulteriori interventi che saranno completati nei prossimi mesi.

"Da quest'anno il servizio si rinnova – afferma il dott. Simone Turco, Responsabile dei Servizi di Igiene Urbana di Ecoross –. Abbiamo completato la distribuzione della nuova attrezzatura a tutte le utenze domestiche e non domestiche, accompagnandola con una capillare attività di informazione e sensibilizzazione rivolta ai cittadini, fondamentale per favorire una corretta gestione dei rifiuti e un utilizzo consapevole del nuovo servizio.

Le novità sono numerose. Sono previste nuove installazioni anche nei cimiteri comunali per migliorare ulteriormente la raccolta differenziata, mentre tra i servizi a domicilio, tutti gratuiti e su prenotazione, oltre al ritiro dei rifiuti ingombranti, sono stati introdotti anche quelli dedicati agli oli vegetali esausti e agli indumenti usati.

È già disponibile la nuova App interattiva Più Differenziata, che consente di consultare il calendario della raccolta sempre aggiornato, ricevere informazioni utili e prenotare direttamente dallo smartphone i servizi disponibili.

Dopo l'avvio del nuovo servizio di spazzamento, già operativo, saranno installate nuove attrezzature sul territorio, mentre saranno avviati a breve i lavori per il rifacimento della viabilità del Centro Comunale di Raccolta che sarà prossimamente aperto ai cittadini tutti i giorni per il conferimento di diverse tipologie di rifiuti.

L'obiettivo è mettere a disposizione della comunità di Acri un sistema sempre più moderno, completo e vicino alle esigenze dei cittadini, continuando a investire sulla qualità dei servizi e sulla collaborazione con il territorio".