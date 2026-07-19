In Calabria gli operatori del cicloturismo si uniscono e puntano sul sistema di rete. Al sesto anno di vita della Ciclovia dei Parchi della Calabria, la grande infrastruttura ciclabile che collega le aree protette appenniniche, si concretizza un’alleanza strategica nata dal basso. Strutture ricettive, gestori di bike point, hub turistici, agenzie di viaggio, tour operator, guide turistiche attivi lungo l’arteria di 544 km che parte da Laino Borgo, nel Pollino, e arriva fino a Reggio Calabria, hanno dato vita all’associazione Operatori Ciclovia Parchi Calabria.

Il grande passo compiuto dalle imprese e dai professionisti del turismo è frutto di una visione comune di sviluppo territoriale: è il naturale approdo di un percorso di crescita comune avviato negli anni attorno alla Ciclovia. Nasce dall'esigenza di consolidare la rete dei servizi lungo la grande rotta ciclabile e dalla volontà di dare forma organica a una filiera che già condivide gli stessi standard di qualità e la stessa filosofia dell’accoglienza.

L’intenzione dell’ecosistema imprenditoriale della Ciclovia è quella di fare la propria parte come soggetto rappresentativo e organizzato e con una road map che ha come tappe fondamentali: rafforzare la propria forza contrattuale, attivare nuove reti, aprire un dialogo strutturato con le istituzioni, farsi portavoce delle istanze del territorio, accedere a bandi e finanziamenti, intercettare i flussi di un mercato in piena espansione.

Il salto in avanti voluto dagli stakeholder è la risposta allo status di uno scenario turistico e territoriale in piena evoluzione. I numeri più recenti confermano il trend del cicloturismo in forte accelerazione. Secondo i dati diffusi dalla piattaforma Komoot, la piattaforma digitale punto di riferimento per oltre 50 milioni di cicloturisti nel mondo, nel 2025 gli utenti attivi sulla Ciclovia hanno sfiorato quota 20mila, con un incremento del 31% rispetto all'anno precedente, mentre le raccolte di viaggio dedicate al percorso hanno superato i 3 milioni di visualizzazioni a livello globale. La fotografia data dal Cycle Tourism Index 2 presentato lo scorso marzo alla Fiera del Cicloturismo di Padova vede la Calabria 13ª in Italia per utenti stranieri, con posizionamento nella top 10 delle destinazioni cicloturistiche nelle stagioni intermedie (7ª in inverno, 10ª in primavera, 9ª in autunno).



Significativa l’evoluzione del comparto territoriale. Lungo il tracciato, secondo l’ultimo monitoraggio effettuato da Ciclovia dei Parchi della Calabria, sono nate 45 nuove imprese dedicate all'accoglienza e ai servizi per i cicloturisti, e circa 200 operatori hanno già aderito alla Carta dei Servizi della Ciclovia dei Parchi della Calabria, lo strumento che ne accompagna la qualificazione dell'offerta turistica.

L’idea di mettersi in rete, maturata nel tempo durante le occasioni di incontro e di scambio avvenuti sul territorio e negli appuntamenti fieristici nazionali e internazionali di riferimento, si è concretizzata nella costituzione dell’associazione il 1 luglio al 109 Officine di Lamezia Terme, ma le iscrizioni rimangono aperte a tutti gli operatori che vorranno farne parte con l’auspicio di creare il grande sistema di imprese che rispecchi la compagine dei territori che la Ciclovia attraversa e di quegli areali “fuori rotta” che ad essa possono collegarsi.

Fondatori dell’associazione Operatori Ciclovia Parchi Calabria sono:

Catasta Pollino società cooperativa impresa sociale, di Morano Calabro (CS), ItineraTu, di Reggio Calabria; Palia's Hotel di Laino Borgo (CS); Misufumera - Trekking nella Terre del Sud di Reggio Calabria (RC); Granaro Village di Sorbo San Basile (CZ); Il Bivacco del Parco di Taverna (CZ); Boschetto Fiorito di Antonimina (RC); La Pagliara di Camigliatello Silano; Casa Alegria di Campotenese di Morano Calabro (CS); Park Hotel Bellavista di Gambarie d'Aspromonte (RC) e Bici & Caravan Park di Acri (CS)

I membri del Consiglio Direttivo: Salvatore Piccoli per Il Bivacco del Parco di Taverna (CZ); Luca Lombardi per Park Hotel Bellavista di Gambarie d'Aspromonte (RC); Roberto Laino per Palia's Hotel di Laino Borgo (CS); Ferdinando Polito per ItineraTu di Reggio Calabria; e Giuliano Molinari di Bici & Caravan Park di Acri (CS), il Presidente è Donato Sabatella, in rappresentanza di Catasta Pollino società cooperativa impresa sociale, di Morano Calabro (CS).