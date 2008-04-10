Si è conclusa con grande partecipazione la seconda edizione de "La Fattoria dei Sorrisi", un progetto promosso dall'Associazione Jole Santelli e realizzato presso la Fattoria 4 Stelle a Celico, pensato per offrire un'esperienza di crescita, inclusione e condivisione ai ragazzi neuro divergenti e, soprattutto, ai loro fratelli e sorelle. L'iniziativa ha coinvolto nove ragazzi neuro divergenti, ciascuno affiancato dal proprio educatore, insieme ai rispettivi fratelli e sorelle, che hanno preso parte a un ricco percorso di attività immerse nella natura. I partecipanti hanno vissuto giornate all'insegna della scoperta, della collaborazione e della spensieratezza, sperimentando in prima persona la vita in fattoria: dalla raccolta delle uova nel pollaio alla preparazione della pasta fatta in casa, dalla produzione di latticini fino a numerose altre attività educative e laboratoriali.

"Troppo spesso l'attenzione è giustamente rivolta ai ragazzi neurodivergenti, ma accanto a loro ci sono fratelli e sorelle che crescono in silenzio, imparando presto il significato della responsabilità, dell'amore e del sacrificio. Anche loro hanno bisogno di essere ascoltati, sostenuti e di sapere che non sono soli" dichiara Paola Santelli, presidente dell’Ass. Jole Santelli.

'La Fattoria dei Sorrisi' nasce infatti con l’obiettivo di regalare ai siblings un luogo in cui riconoscersi, stringere amicizie e vivere la propria età con leggerezza. Non solo, avere un fratello o una sorella neuro divergente significa spesso sviluppare una particolare sensibilità e una maggiore capacità di prendersi cura degli altri. Tuttavia, è fondamentale che anche questi ragazzi abbiano occasioni per esprimere le proprie emozioni, confrontarsi con chi condivide lo stesso percorso e vivere momenti di serenità.

" La Regione Calabria guarda con convinzione a progetti come 'La Fattoria dei Sorrisi” sostenere chi vive accanto a un fratello o una sorella neurodivergente significa costruire un welfare di prossimità autentico. È’ questa la direzione che come assessorato abbiamo scelto: concretezza, vicinanza ed efficienza nelle risposte, senza mai perdere di vista i bisogni reali delle famiglie calabresi" afferma Pasqualina Straface, assessore regionale al Welfare