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Rossano (Cosenza) - L'arcivescovo Aloise ha rivolto un messaggio di benvenuto ai turisti

"Carissimi, con sincera gioia vi accolgo nella Diocesi di Rossano-Cariati, terra in cui il mare, le colline e le montagne si intrecciano con una storia millenaria, una fede viva e un patrimonio artistico e culturale di straordinario valore.
Avete scelto questo lembo di Calabria per il vostro tempo di riposo. Vi auguro che siano giorni di serenità, di pace e di autentico ristoro, nei quali possiate ritrovare voi stessi, rafforzare i legami con le persone che amate e lasciarvi sorprendere dalla bellezza che vi circonda.
La nostra terra non offre soltanto paesaggi incantevoli, acque cristalline e borghi ricchi di fascino ma custodisce una memoria antica che continua a parlare al presente. Qui Oriente e Occidente si sono incontrati, generando una civiltà capace di coniugare fede, arte, cultura e dialogo.
Tra i tesori che vi invito a scoprire vi è il Codex Purpureus Rossanensis, straordinario Evangeliario del VI secolo, riconosciuto dieci anni fa dall’UNESCO come patrimonio documentario dell’umanità e custodito nel Museo Diocesano e del Codex di Rossano, nei pressi della splendida Cattedrale dedicata a Maria Santissima Achiropita. Le pagine del Codice Purpureo, impreziosite dalla porpora e da splendide miniature, testimoniano come il Vangelo abbia ispirato nei secoli una cultura della bellezza, della dignità della persona e della speranza.
Proprio questa è l’eredità che desidero condividere con voi. Nella nostra Chiesa stiamo riscoprendo il valore della Magnifica Humanitas: un umanesimo che nasce dall’incontro con Cristo e riconosce in ogni persona un volto da accogliere, una storia da ascoltare, una ricchezza da custodire. È un invito a contemplare la bellezza non come semplice spettacolo, ma come via privilegiata per riscoprire ciò che rende autenticamente umana la nostra vita: la fraternità, la solidarietà, la ricerca del bene comune, il rispetto del creato e l’apertura al trascendente.

Vi auguro di vivere questi giorni con questo sguardo: non soltanto visitatori di luoghi meravigliosi, ma pellegrini della bellezza, capaci di lasciarsi interrogare dall’arte, dalla natura, dalla spiritualità e dall’ospitalità delle nostre comunità. Ogni incontro, ogni paesaggio, ogni monumento può diventare un’occasione per riscoprire quella “umanità magnifica” che si manifesta quando ci riconosciamo fratelli e custodi gli uni degli altri.

La Vergine Achiropita, Madre tanto amata dal nostro popolo, accompagni il vostro soggiorno e ottenga per voi e per le vostre famiglie il dono della pace, della gioia e della speranza.
Benvenuti nella Diocesi di Rossano-Cariati.

Desidero che vi sentiate fin da subito a casa, accolti con la semplicità e il calore che caratterizzano questa terra. Quando farete ritorno nelle vostre città, il mio augurio è che portiate con voi non soltanto il ricordo della bellezza dei suoi paesaggi e dei suoi luoghi, ma soprattutto l’esperienza di una comunità che ha scelto di condividere ciò che ha di più prezioso: la propria anima, intessuta di fede, cultura, storia, tradizioni e autentica ospitalità.
Con affetto, vi benedico di cuore". + Maurizio Aloise


di Redazione | 19/07/2026

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