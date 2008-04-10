Nell’ambito del programma “Un’Estate al Museo” del Civico Museo del Mare, dell’Agricoltura e delle Migrazioni (MuMAM) di Cariati, domenica 12 luglio alle ore 21.00 sarà presentato il il libro “Mito, memoria e la visione che salva. Testimonianze critiche per la poesia di Rocco Taliano Grasso”, curato da Angela Greco AnGre ed edito da Macabor.

Il volume presenta un'antologia di testi editi e alcuni contributi critici che mettono a fuoco l'opera del poeta calabrese di Cariati, la cui opera, scrive nell’introduzione la curatrice, “si snoda tra radici e cielo, al pari di quelle strade dense di curve e panorami mozzafiato che segnano la sua Calabria, donando ricordi indelebili a chi ha la capacità di attraversare tanta bellezza con sentire profondo e profondo desiderio di giungere alla meta”. Un’opera che svela un mondo poetico originale e autentico, fatto, come scrive Flavio Almerighi, di sacro e profano, eros e logos, mito e biografia e capace “di riunire la classicità mediterranea e la febbre dei moderni”.

Alla monografia hanno contribuito importanti autori del panorama letterario italiano come Ivano Mugnaini, Massimo Botturi, Carlo Giacobbi, Marta Celio, Bonifacio Vincenzi e altri.

L’incontro culturale aprirà con i saluti del sindaco Cataldo Minò e dei delegati alla Cultura e ai Turismi Alda Montesanto e Antonio Scarnato.

Interverranno la curatrice dell’antologia, Angela Greco AnGre, che è scrittrice, poetessa, critico letterario e direttrice della collana “Terre inquiete” di Macabor, e il pittore e critico d’arte Giuseppe Parisi. Dialogherà con il Poeta, che presenterà un reading dei suoi testi, la Direttrice del Museo Assunta Scorpiniti.

I momenti musicali saranno a cura del giovane cantautore Federico Lobello.

Rocco Taliano Grasso vive a Cariati, dove ha svolto la professione di Docente di Lettere nel locale Istituto Superiore. Ha pubblicato per la poesia: “Infinite stagioni” (Etrusculudens), “Orfeo del silenzio” (Ellemme), “Madama la Levriera” (Book), “Sigillerei le labbra” (Scheiwiller), “Amor de lonh” (Edizioni del Convento), “La fiaccola di Ewald” (LietoColle); per il teatro: “Voci dalla Suburra - 4 drammi per il teatro” (Ferrari); per la narrativa: “Della notte e sospiri” (Manni), “Mie care ombre addio” (Pellegrini); per la saggistica: “Lettere dalla Samaria” (Ferrari), “Francesco Amato, itinerario nella poesia e nella narrativa” (Ferrari), “La visione pedagogica di Pasolini” (Macabor).

Nel corso della carriera di insegnante ha dato vita a innumerevoli spettacoli e laboratori di educazione teatrale per i ragazzi. Ha fondato e dirige la Compagnia Teatro del Forestiero.

È presente in numerose antologie poetiche, e, per le sue opere, ha ricevuto numerosi riconoscimenti.

L’incontro di domenica e il programma “Un’estate al Museo” sono parte integrante del cartellone dell’Estate Cariatese edizione 2026.