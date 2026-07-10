È uscito il volume La Madonna del Carmine. La storia e il culto a Scala Coeli (ed. Parola di Vita) di Raffaele Iaria, dedicato alla secolare devozione del borgo dell’Alto Ionio cosentino. Il libro - come scrive l’autore originario di Scala Coeli ma residente a Roma - nasce da "una devozione personale verso la Mamma del Carmelo, ai cui piedi è cresciuto" e ricostruisce la storia religiosa, culturale e comunitaria legata alla Madonna del Carmine.

Arricchito dalla prefazione dell’arcivescovo di Rossno - Cariatu, mons. Maurizio Aloise e dalla postfazione di padre Giovanni Grosso, il volume ripercorre le origini del culto carmelitano, la presenza dei Carmelitani in Calabria, la storia della chiesa del Carmine e le tradizioni popolari che da secoli animano Scala Coeli. Mons. Aloise definisce il libro "un piccolo scrigno che custodisce un grande tesoro: l’amore per Maria", sottolineando il valore identitario della festa del Carmine per gli scalesi, in Italia e nel mondo. Il testo include anche preghiere, canti e la novena, offrendo un contributo prezioso alla memoria religiosa e culturale della comunità.