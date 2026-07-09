A Scalea, la conferenza stampa di presentazione della prima edizione del Va’ Sentiero Fest, il primo festival-spedizione d’Italia che, dal 5 al 17 luglio, attraverserà il Parco Nazionale del Pollino con un percorso di oltre 190 chilometri tra Calabria e Basilicata.

Il Va’ Sentiero Fest è organizzato dal team di Va’ Sentiero, il progetto fondato da Sara Furlanetto, Yuri Basilicò e Giacomo Riccobono, con il contributo e il supporto organizzativo di Catasta Pollino, nell’ambito del progetto “Next Stop Pollino – Ecosistema turistico del Parco Nazionale più grande d’Italia”. L’iniziativa vede inoltre la partecipazione del Dipartimento Turismo della Regione Calabria e dell’Ente Parco Nazionale del Pollino, oltre alla collaborazione di diversi partner territoriali.

Per il Comune di Cassano All’Ionio, che patrocina e sostiene l’iniziativa, era presente l’assessore Teresa Lanza, a testimonianza del convinto sostegno dell’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Gianpaolo Iacobini a un’iniziativa che rappresenta un’importante occasione di promozione del territorio.

Il viaggio si concluderà proprio a Sibari, dopo il passaggio dalle Grotte di Sant’Angelo, con l’arrivo al Parco Archeologico, dove è in programma l’evento finale “Vinitaly and the City”. Un traguardo dal forte valore simbolico che unisce mare, montagna, storia, natura e cultura, raccontando le tante eccellenze del nostro territorio.

L’Amministrazione comunale ha patrocinato il Va’ Sentiero Fest perché crede fortemente nel valore del turismo lento, sostenibile ed esperienziale, una strategia sulla quale sta investendo per valorizzare il patrimonio naturalistico, archeologico e culturale di Cassano All’Ionio ed esplorare nuovi canali capaci di attrarre sempre più visitatori

Accogliere il gran finale di un evento di rilievo nazionale significa offrire a Sibari una prestigiosa vetrina e continuare a costruire un modello di sviluppo turistico fondato sull’identità, sull’autenticità e sulla bellezza del nostro territorio.