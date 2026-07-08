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Reggio Di Calabria (Reggio Calabria) - IN CALABRIA 'CAMPAGNA AMICA PER LA SALUTE' NEGLI OSPEDALI DI CS, CZ E RC

In Calabria l’iniziativa “Campagna Amica per la Salute” si terrà venerdì 10 luglio, dalle ore 8 alle 13 in tre importanti strutture ospedaliere regionali: presso l’Azienda Ospedaliera di Cosenza – P.O. “SS. Annunziata”, l’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Renato Dulbecco” – P.O. “Pugliese”Catanzaro; e il Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria – P.O. “Morelli”. L'iniziativa contro cibi chimici rischi di obesità e patologie croniche I mercati contadini di Campagna Amica vanno negli ospedali per siglare il primo storico patto nazionale tra medici e agricoltori. Nelle strutture sanitarie calabresi - riferisce una nota stampa di Coldiretti Calabria - la salute tornerà a difendersi a tavola attraverso il consumo di cibo sano, trasparente e a chilometro zero. Le eccellenze dei produttori calabresi dimostreranno che la biodiversità del territorio è la migliore alleata della sanità pubblica. 'Dobbiamo togliere il cibo che fa ammalare dalle abitudini quotidiane', commentano i rappresentanti regionali dell'organizzazione agricola. "Il nostro territorio esprime una biodiversità straordinaria che rappresenta una vera e propria medicina naturale. Portare i produttori di Campagna Amica negli ospedali significa lanciare un messaggio forte: la prevenzione non si fa solo con i farmaci, ma presidiando la qualità di ciò che mangiamo ogni giorno". L'iniziativa - prosegue la nota stampa - costituisce un importante avanti nella battaglia costante contro minacce concrete: oli miscelati spacciati per extravergini, grano estero trattato con glifosate in pre-raccolta o cibi industriali ricchi di additivi chimici. La letteratura scientifica associa a questi cibi ben trentadue effetti avversi che colpiscono il sistema cardiovascolare, gastrointestinale e respiratorio, oltre ad alimentare l'epidemia, di obesità e diabete. Non tutti legati ovviamente a queste malattie dai dati del Ministero si stima che in Calabria si registrano circa 210.000 ricoveri ospedalieri l’anno, pari a 580 ingressi al giorno in media.


di Redazione | 08/07/2026

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