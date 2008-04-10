We're sorry but our site requires JavaScript.

 

Ionio Notizie
Home Arte e dintorni Cultura Eventi & Notizie Generica La verde età Medicina e tecnologia #mercolediconletizia Orientarsi oggi Per cosa mi meraviglio oggi Poesie al vento Politica Scuola/Università Sociale Sport Storia Vangelo senza frontiere
Affittasi garage Via Meucci Mirto
Mpm della pubblicità Rende
Apica village Mirto (Villaggio Caligiuri conad)
Antonello Abossida Arredamenti (standard
Pedro's 30 anniversario
IonioNotizie per la tua pubblicità

Reggio Di Calabria (Reggio Calabria) - Consiglio regionale convocato per martedì 7 luglio

Il Presidente del Consiglio regionale della Calabria, Salvatore Cirillo, ha convocato l’Assemblea legislativa per martedì 7 luglio 2026, alle ore 11, a Palazzo Campanella, sede del Consiglio regionale a Reggio Calabria.
La seduta si aprirà con l’esame della proposta di provvedimento amministrativo relativa all’effettuazione del referendum consultivo obbligatorio sulla proposta di modifica dei confini territoriali tra i Comuni di Zambrone e Zaccanopoli, in provincia di Vibo Valentia, con relatore il consigliere Vito Pitaro.
All’ordine del giorno figurano inoltre la proposta di legge, di iniziativa dei consiglieri regionali Laghi e Ferrari, recante misure per la riduzione dell’inquinamento da sostanze poli- e perfluoroalchiliche (PFAS), con relatore il consigliere Laghi, e la proposta di legge del consigliere Ferrari contenente norme per la promozione della sicurezza e dell’educazione stradale e per la disciplina del sistema regionale di monitoraggio dei dati sull’incidentalità stradale, illustrata dallo stesso relatore.
L’Assemblea sarà inoltre chiamata a discutere l’ordine del giorno presentato dal consigliere Giannetta per l’istituzione di un Tavolo tecnico regionale dedicato all’approfondimento delle modalità attuative delle disposizioni riguardanti i medici veterinari specialisti ambulatoriali convenzionati operanti nel Servizio sanitario regionale.
Completa l’ordine del giorno il punto relativo alle nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale negli organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo della Regione e degli enti da essa dipendenti, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.


di Redazione | 07/07/2026

Pubblicità

Spazio pubblicitario disponibile Studio di sociologia 20 anni IonioNotizie, canale WhatsApp vendesi tavolo da disegno

Testata Giornalistica - Registrazione Tribunale di Rossano N° 01/08 del 10-04-2008 - Nessun contenuto può essere riprodotto senza l'autorizzazione dell'editore.

Copyright © 2008 - 2026 Ionio Notizie. Tutti i diritti riservati - Via Nazionale, Mirto Crosia (CS) - P.IVA: 02768320786 - Realizzato da CV Solutions

Ogni forma di collaborazione con questo quotidiano on line è da considerarsi del tutto gratuita e non retribuita - E-mail: direttore@ionionotizie.it