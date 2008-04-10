di LETIZIA GUAGLIARDI - La foto di oggi ci fa fare un viaggio indietro nel tempo, di parecchi secoli. L'ha scattata Vanessa Scigliano e ritrae l'interno ottagonale di Castel del Monte che incornicia una porzione di cielo. Si trova in Puglia, su una collina a circa 17 chilometri dal centro di Andria (BT) ed è Patrimonio Unesco dal 1996.

Andiamo, dunque, nell'anno 1240. La Puglia è una terra selvaggia, battuta dal vento e bruciata dal sole. Sulla cima di una collina solitaria, vediamo stagliarsi una sagoma che toglie il fiato: non è un castello comune. è un'astronave di pietra calcarea che sembra atterrata da un altro mondo.

Dietro questa visione c’è un uomo straordinario: Federico II di Svevia, l’imperatore colto, ribelle e visionario, l'uomo che i contemporanei chiamano "Stupor Mundi", lo stupore del mondo. Ma perché un sovrano così potente ha voluto spendere una fortuna per costruire proprio qui, nel nulla, questo capolavoro?

Federico II non voleva nascondersi dai nemici, voleva farsi guardare. Castel del Monte nasce per essere un faro di propaganda politica. Se guardiamo la corona d'oro con cui l'imperatore è stato incoronato a Roma, noteremo una cosa sorprendente: è ottagonale. Elevando quel castello perfetto sulla vetta più alta della Murgia, Federico ha preso la sua corona imperiale e l'ha impressa per sempre sul cuore della Puglia. Chiunque, da chilometri di distanza — sudditi, alleati o messi del Papa suo rivale — doveva alzare gli occhi e ricordare chi era il padrone assoluto del mondo.

Un ambasciatore d'Oriente o un nobile cavaliere europeo invitato alla corte dello Svevo, veniva scortato quassù, nel silenzio della natura, e all'improvviso si trovava davanti a un portale monumentale che brillava al sole. Entrando, non trovava il fango o l'odore di cavalli delle fortezze comuni ma sale rivestite di marmi preziosi, mosaici delicati e calore che si diffondeva da camini monumentali. Federico ha voluto questo luogo come un palcoscenico di pura meraviglia, una residenza di altissima rappresentanza per sbalordire i suoi ospiti e mostrare la raffinatezza e l'immensa ricchezza del suo impero.

Il castello è letteralmente un calendario solare tridimensionale. La meraviglia nasce dal modo in cui interagisce con il cielo: nei giorni di equinozio e solstizio, i raggi del sole entrano dalle finestre e colpiscono punti specifici delle pareti, creando precisi disegni di luce.

Il castello è un enigma matematico e geometrico perfetto. Sappiamo che dietro ogni singola misura, inclinazione o scelta dei materiali c'è un calcolo ben preciso. La meraviglia nasce dal paradosso: vediamo la perfezione della logica ma non ne conosciamo lo scopo finale. Questa discrepanza accende una curiosità irrefrenabile.

C'è un lato intimo e viscerale in questo castello. Federico II era un uomo d'azione, innamorato della natura e della caccia, in particolare della falconeria, a cui dedicò un trattato leggendario. Immaginiamolo mentre si toglie la pesante tunica imperiale, sale sulle terrazze più alte del castello e lancia i suoi falchi nel cielo immenso delle Murge, allora ricche di boschi e selvaggina. Questo luogo era il suo rifugio personale, un "casino di caccia" monumentale dove ritirarsi con i suoi amici più fidati, scienziati e poeti, lontano dai complotti di corte e dalle guerre.

Federico II amava anche la scienza. Nella sua corte si parlava arabo, greco e latino; si studiavano le stelle e la matematica. Volendo questo castello, l'imperatore ha voluto costruire un vero e proprio osservatorio astrologico e filosofico. Voleva un luogo magico dove la luce del sole, entrando dalle finestre nei giorni di solstizio, disegnasse forme geometriche perfette sui pavimenti. Era il suo modo per dire: "Io non governo solo gli uomini, io conosco le leggi matematiche con cui Dio ha creato l'Universo".

Castel del Monte è il sogno di pietra di un imperatore che ha voluto unire la terra e il cielo, lasciandoci un enigma che ancora oggi ci costringe a guardare verso l'alto con lo stesso stupore di ottocento anni fa. Non è una fortezza e non è una reggia. E allora, cos'è? È un rebus di pietra a cielo aperto. Ogni dettaglio, dalla forma delle finestre alla disposizione dei blocchi di pietra, sembra sussurrare che c'è un significato nascosto.

Quella di Castel del Monte è proprio la meraviglia del mistero, un tipo di stupore che i filosofi antichi chiamavano thauma: l'incanto misto a smarrimento che proviamo davanti a ciò che non riusciamo a spiegare razionalmente.

Chi si trova davanti a questa meraviglia sente l'eco della mente visionaria di Federico II, come se il sovrano avesse voluto lanciare una sfida intellettuale all'umanità, destinata a durare nei secoli. E c'è riuscito.