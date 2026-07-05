Si è svolto, presso il Parco Biometano Ecoross di Corigliano-Rossano, “Guarda, Ascolta, Custodisci”, l’evento finale del progetto Erasmus+ Mudes – Museums Uniting Students and Educators in Digital and Historical Exploration. La giornata è stata promossa da Insieme per Camminare, partner di progetto, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo Rossano 1 – Scuola “Leonardo da Vinci”, partner associato, e con il Parco Biometano Ecoross, che ha ospitato l’evento e accolto il pubblico tra i propri percorsi verdi.

IL PROGETTO. L’iniziativa ha rappresentato il momento conclusivo di un percorso europeo durato due anni, che ha coinvolto scuole, musei e organizzazioni culturali di Italia, Grecia, Polonia, Portogallo, Spagna, Turchia e Ungheria. L’incontro ha registrato una partecipazione attenta e qualificata di docenti, rappresentanti di enti, associazioni, istituzioni e cittadini interessati ai temi della cultura, della scuola, della progettazione europea e dell’innovazione digitale.

I RISULTATI. Nel corso del pomeriggio sono stati illustrati i principali risultati del progetto: la Digital Museum Learning and Engagement Guide, una guida che illustra gli strumenti digitali da usare per visite didattiche all’interno di un museo e consultabile in 8 lingue sul sito del progetto (www.musedproject.org), il Toolkit per la creazione di musei virtuali, una raccolta di strumenti utili a docenti e creator per realizzare spazi culturali virtuali, e il Museo Virtuale Europeo MUSED. Quest’ultimo raccoglie immagini, podcast, video, ricette, proverbi, racconti e altri contenuti digitali elaborati dagli studenti dei Paesi partner nell’ambito del progetto eTwinning “Bridging Heritages: A Digital Journey Across Europe”.

LE OPPORTUNITÀ DEL PROGRAMMA ERASMUS+. La sessione dedicata alle opportunità del Programma Erasmus+, curata dal Centro Europe Direct Sibaritide nella persona del suo responsabile Giuseppe Cofone, e con il prezioso contributo dell’Ambasciatrice Erasmus+ EDA della Regione Calabria, Antonietta Fazio, ha suscitato particolare interesse. Il confronto ha offerto informazioni concrete al pubblico su mobilità, partenariati, cittadinanza europea e possibilità di cooperazione rivolte a scuole, associazioni, giovani e adulti.

LA VISIONE. A tracciare il bilancio della giornata sono stati i suoi protagonisti. «L’evento ha restituito il senso più autentico del progetto: trasformare il patrimonio culturale in uno spazio di dialogo, apprendimento e collaborazione - ha dichiarato Tiziano Caudullo, responsabile di progetto per Insieme per Camminare -. Il Museo Virtuale è un risultato concreto, ma è soprattutto il segno di un lavoro condiviso tra scuole, professionisti della cultura e comunità locali. E resta uno spazio vivo e visitabile: entrandovi si trovano le tradizioni di Corigliano-Rossano accanto a quelle di altri Paesi europei, dentro un’unica casa comune. La partecipazione registrata all’evento, e il riscontro raccolto tra i presenti, confermano l’interesse del territorio verso esperienze capaci di generare relazioni e nuove opportunità.»

Anche il mondo della scuola ha avuto un ruolo centrale nel progetto: è stato un ponte tra le tradizioni del territorio e le altre culture europee. E ha offerto alla comunità scolastica di coinvolgere docenti e studenti in un lavoro di respiro europeo, come ha sottolineato la professoressa Patrizia Straface, vicaria della Scuola Media “Leonardo da Vinci” dell’Istituto Comprensivo Rossano 1: «Come Istituto, abbiamo accolto con piacere la collaborazione proposta dall’associazione Insieme per Camminare, tesa a favorire, in ottica interdisciplinare, la conoscenza del patrimonio museale. Il progetto si è posto in linea con il Piano Strategico di internazionalizzazione rivolto a tutta la comunità educante della nostra scuola e ha favorito la mobilità professionale dei docenti nei Paesi europei, in occasione della quale hanno implementato metodologie poi utilizzate nelle azioni di coinvolgimento degli studenti. Il percorso che ha portato alla realizzazione di un Museo Europeo Virtuale ha rappresentato, dunque, una significativa opportunità per docenti e studenti nell’ottica della modernizzazione e dell’internazionalizzazione a cui l’Istituto Comprensivo Rossano 1 volge lo sguardo nell’attuazione della propria Offerta Formativa.»

Particolarmente apprezzata dal pubblico è stata la visita guidata al Parco Biometano Ecoross , che ha consentito ai partecipanti di conoscere da vicino attività, impianti e pratiche legate alla sostenibilità ambientale, all’economia circolare e all’innovazione territoriale.

"Siamo orgogliosi di aver ospitato questo evento di rilevanza internazionale – ha dichiarato Flavia Pulignano, referente dell’Area Comunicazione e Marketing di Ecoross – che ha riunito istituzioni, scuole, associazioni e cittadini attorno ai temi della cultura, dell'educazione e dell'innovazione. Per il Parco Biometano Ecoross, iniziative come questa rappresentano un'importante occasione di apertura al territorio e di dialogo con la comunità. Fin dalla sua nascita, infatti, il Parco è stato concepito non solo come un impianto tecnologicamente avanzato, ma anche come uno spazio di incontro, conoscenza e sensibilizzazione, in cui sostenibilità, natura e partecipazione possano generare valore condiviso".

Spazio anche alla convivialità, con una degustazione curata da Estìa, ispirata a sette delle molte ricette tradizionali dei Paesi coinvolti nel progetto . I piatti, collegati ai contenuti del Museo Virtuale, hanno offerto un momento molto apprezzato, nel quale cultura, memoria e gastronomia si sono incontrate.