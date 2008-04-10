We're sorry but our site requires JavaScript.

 

Ionio Notizie
Home Arte e dintorni Cultura Eventi & Notizie Generica La verde età Medicina e tecnologia #mercolediconletizia Orientarsi oggi Per cosa mi meraviglio oggi Poesie al vento Politica Scuola/Università Sociale Sport Storia Vangelo senza frontiere
Affittasi garage Via Meucci Mirto
Mpm della pubblicità Rende
Apica village Mirto (Villaggio Caligiuri conad)
Antonello Abossida Arredamenti (standard
Pedro's 30 anniversario
IonioNotizie per la tua pubblicità

Cosenza (Cosenza) - Aia Cosenza, tre arbitri ai ruoli nazionali: promossi Russo, Donato e Martire

La Sezione Aia di Cosenza registra un risultato di grande rilievo tecnico e associativo in seguito all’ufficializzazione dei ruoli arbitrali nazionali da parte del Comitato nazionale dell’Associazione italiana arbitri, avvenuta in data 1 luglio. Il Comitato Regionale Arbitri (CRA) Calabria ha infatti proposto tre associati cosentini ai ruoli nazionali, confermando la qualità del percorso formativo e la continuità del lavoro svolto sul territorio.
Le promozioni riguardano Alessandro Russo, che passa da Arbitro Effettivo (AE) di Eccellenza alla CAI – Commissione Arbitri Interregionale, Giuseppe Donato, che sale da Assistente Arbitrale (AA) di Eccellenza alla Commissione Arbitri Nazionale (CAN) D, e Laura Martire, che compie il salto dalla Serie C1 Futsal alla CAN 5 come Arbitro Effettivo di Calcio a 5. Il CRA Calabria, per la stagione sportiva appena trascorsa, ha potuto proporre 3 AE alla CAI, 5 AA alla CAND e 4 AE C5 alla CAN5.
Il quadro complessivo della Sezione di Cosenza nella stagione sportiva appena trascorsa, conferma una presenza significativa ai livelli nazionali: la rappresentanza cosentina è stata infatti composta da 1 arbitro CAN D, 2 assistenti CAN C, 4 assistenti CAN D, 1 arbitro CAN 5 Elite e 5 arbitri CAN 5. Un patrimonio tecnico che testimonia la solidità del movimento provinciale e la capacità di accompagnare gli associati verso percorsi di vertice.
Particolarmente rilevante, nel futsal, è il dato che emerge a partire dalla stagione sportiva 2021/2022: con la promozione di Laura Martire, salgono a 6 gli arbitri effettivi della Sezione di Cosenza che il CRA Calabria – a partire dal 21/22 – ha proposto alla CAN 5; sul versante degli assistenti arbitrali, con Giuseppe Donato il totale dei proposti ai ruoli nazionali, nello stesso periodo di riferimento, sale invece a 5. Nel calcio a undici, l’ultimo arbitro effettivo della Sezione di Cosenza promosso ai ruoli nazionali risaliva alla stagione sportiva 2019/2020, con Alessandro Gervasi. Un dato che assume valore storico e che si inserisce nella continuità di un lavoro costruito nel tempo e con programmazione.
A sottolineare la portata del risultato è il Presidente della Sezione AIA di Cosenza, Carlo Gervasi:
“Le promozioni di Alessandro, Giuseppe e Laura rappresentano un motivo di grande soddisfazione per tutta la Sezione. È un risultato che arriva al termine di un percorso serio, fatto di formazione, disponibilità e confronto costante. Desidero ringraziare il CRA Calabria per l’attenzione e la competenza dimostrate, così come gli osservatori, i dirigenti e tutti gli associati che, con il loro lavoro quotidiano, contribuiscono a far crescere il nostro movimento. Dietro questi traguardi c’è una squadra che lavora con metodo e, soprattutto, c’è un ricambio generazionale che per noi è un valore da coltivare con responsabilità.”.

Sul fronte Osservatori Arbitrali si registra, infine, la promozione di Franco Serrago in CAN 5 Elite.
A metà settembre apriranno le iscrizioni al nuovo Corso Arbitri organizzato dalla Sezione AIA di Cosenza, rivolto a ragazze e ragazzi interessati over-14 ad avvicinarsi all’attività arbitrale.


di Redazione | 05/07/2026

Pubblicità

Spazio pubblicitario disponibile Studio di sociologia 20 anni IonioNotizie, canale WhatsApp vendesi tavolo da disegno

Testata Giornalistica - Registrazione Tribunale di Rossano N° 01/08 del 10-04-2008 - Nessun contenuto può essere riprodotto senza l'autorizzazione dell'editore.

Copyright © 2008 - 2026 Ionio Notizie. Tutti i diritti riservati - Via Nazionale, Mirto Crosia (CS) - P.IVA: 02768320786 - Realizzato da CV Solutions

Ogni forma di collaborazione con questo quotidiano on line è da considerarsi del tutto gratuita e non retribuita - E-mail: direttore@ionionotizie.it