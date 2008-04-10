La Sezione Aia di Cosenza registra un risultato di grande rilievo tecnico e associativo in seguito all’ufficializzazione dei ruoli arbitrali nazionali da parte del Comitato nazionale dell’Associazione italiana arbitri, avvenuta in data 1 luglio. Il Comitato Regionale Arbitri (CRA) Calabria ha infatti proposto tre associati cosentini ai ruoli nazionali, confermando la qualità del percorso formativo e la continuità del lavoro svolto sul territorio.

Le promozioni riguardano Alessandro Russo, che passa da Arbitro Effettivo (AE) di Eccellenza alla CAI – Commissione Arbitri Interregionale, Giuseppe Donato, che sale da Assistente Arbitrale (AA) di Eccellenza alla Commissione Arbitri Nazionale (CAN) D, e Laura Martire, che compie il salto dalla Serie C1 Futsal alla CAN 5 come Arbitro Effettivo di Calcio a 5. Il CRA Calabria, per la stagione sportiva appena trascorsa, ha potuto proporre 3 AE alla CAI, 5 AA alla CAND e 4 AE C5 alla CAN5.

Il quadro complessivo della Sezione di Cosenza nella stagione sportiva appena trascorsa, conferma una presenza significativa ai livelli nazionali: la rappresentanza cosentina è stata infatti composta da 1 arbitro CAN D, 2 assistenti CAN C, 4 assistenti CAN D, 1 arbitro CAN 5 Elite e 5 arbitri CAN 5. Un patrimonio tecnico che testimonia la solidità del movimento provinciale e la capacità di accompagnare gli associati verso percorsi di vertice.

Particolarmente rilevante, nel futsal, è il dato che emerge a partire dalla stagione sportiva 2021/2022: con la promozione di Laura Martire, salgono a 6 gli arbitri effettivi della Sezione di Cosenza che il CRA Calabria – a partire dal 21/22 – ha proposto alla CAN 5; sul versante degli assistenti arbitrali, con Giuseppe Donato il totale dei proposti ai ruoli nazionali, nello stesso periodo di riferimento, sale invece a 5. Nel calcio a undici, l’ultimo arbitro effettivo della Sezione di Cosenza promosso ai ruoli nazionali risaliva alla stagione sportiva 2019/2020, con Alessandro Gervasi. Un dato che assume valore storico e che si inserisce nella continuità di un lavoro costruito nel tempo e con programmazione.

A sottolineare la portata del risultato è il Presidente della Sezione AIA di Cosenza, Carlo Gervasi:

“Le promozioni di Alessandro, Giuseppe e Laura rappresentano un motivo di grande soddisfazione per tutta la Sezione. È un risultato che arriva al termine di un percorso serio, fatto di formazione, disponibilità e confronto costante. Desidero ringraziare il CRA Calabria per l’attenzione e la competenza dimostrate, così come gli osservatori, i dirigenti e tutti gli associati che, con il loro lavoro quotidiano, contribuiscono a far crescere il nostro movimento. Dietro questi traguardi c’è una squadra che lavora con metodo e, soprattutto, c’è un ricambio generazionale che per noi è un valore da coltivare con responsabilità.”.

Sul fronte Osservatori Arbitrali si registra, infine, la promozione di Franco Serrago in CAN 5 Elite.

A metà settembre apriranno le iscrizioni al nuovo Corso Arbitri organizzato dalla Sezione AIA di Cosenza, rivolto a ragazze e ragazzi interessati over-14 ad avvicinarsi all’attività arbitrale.