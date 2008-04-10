Si è svolta presso la sede dell’Ordine dei Medici di Cosenza la cerimonia di consegna del prestigioso Premio “Maurizio De Rose”, un evento di alto spessore scientifico e culturale intitolato significativamente “Memoria, Merito e Futuro”. L’iniziativa, che ha visto una straordinaria partecipazione di pubblico, professionisti e studenti, è stata promossa dal Rotaract Club Cosenza in stretta sinergia con il Rotary Distretto 2102, l'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Cosenza, l’Associazione Italiana Donne Medico (AIDM) e l’Università della Calabria.

Ad aprire i lavori è stato il Presidente del Rotaract Club Cosenza, Antonio De Marco, che ha espresso profonda soddisfazione per la riuscita di un evento che mette al centro il futuro dei giovani e del territorio: “Per il nostro Club è un dovere e un privilegio sostenere il merito dei giovani talenti calabresi. Questo premio non è solo un riconoscimento accademico, ma rappresenta un investimento di fiducia nei confronti di chi, domani, guiderà il progresso medico e scientifico della nostra terra, custodendo al contempo la memoria di chi ha tracciato la strada prima di noi.”

L’incontro, introdotto e brillantemente moderato dalla Dr.ssa Agata Mollica (Presidente dell’Ordine dei Medici di Cosenza), ha offerto un importante momento di dibattito sul legame tra formazione universitaria, innovazione e professione medica. Al tavolo dei relatori si sono susseguiti gli interventi del Prof. Vincenzo Pezzi (Direttore del Dipartimento di Farmacia e Scienze della Salute e della Nutrizione dell’Unical) e del Prof. Marcello Maggiolini (Presidente del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia TD - Tecnologie Digitali dell’Unical), i quali hanno evidenziato la centralità delle nuove tecnologie applicate alla sanità e l’eccellenza dell'offerta formativa dell'ateneo calabrese. Significativo anche il contributo della Dr.ssa Maria Teresa Manes, Presidente dell’AIDM Cosenza, focalizzato sull'evoluzione della professione e sulle sinergie associative.

Il momento clou della serata è stato la consegna del premio ai giovani vincitori, conferito direttamente dalla Dr.ssa Ludovica De Rose. Un gesto simbolico e concreto che premia i sacrifici, la passione e la brillantezza dei percorsi di studio dei futuri medici e ricercatori, i quali rappresentano la risorsa più preziosa per il futuro della sanità calabrese e nazionale.

L'evento si è concluso tra gli applausi della platea, suggellando l'impegno concreto del Rotaract e di tutte le istituzioni coinvolte nel valorizzare le eccellenze locali e nel costruire percorsi virtuosi di crescita per le nuove generazioni.