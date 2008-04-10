We're sorry but our site requires JavaScript.

 

Ionio Notizie
Home Arte e dintorni Cultura Eventi & Notizie Generica La verde età Medicina e tecnologia #mercolediconletizia Orientarsi oggi Poesie al vento Politica Scuola/Università Sociale Sport Storia Vangelo senza frontiere
Affittasi garage Via Meucci Mirto
Apica village Mirto (Villaggio Caligiuri conad)
Antonello Abossida Arredamenti (standard
Pedro's 30 anniversario
IonioNotizie per la tua pubblicità

Rossano (Cosenza) - Su Ionionotizie.it al via la rubrica 'Per cosa mi meraviglio oggi'

di LETIZIA GUAGLIARDI - Riscoprire lo stupore e le piccole meraviglie della vita quotidiana. Si può? Sì, e questa rubrica è un invito a fermarci per apprezzare la bellezza che ci circonda.
A che ci serve, al giorno d’oggi, meravigliarci? Prima di tutto, ci fa bene all’umore e non solo: riduce lo stress, aumenta il benessere e la soddisfazione di vita e migliora le relazioni interpersonali perchè favorisce l'empatia e la connessione. Inoltre, rafforza il sistema immunitario stimolando il rilascio di ormoni come dopamina e ossitocina nel cervello, che creano un circolo virtuoso di felicità e serenità.
Niente è scontato, non servono eventi straordinari, basta apprezzare ciò che accade intorno a noi. E come fanno i bambini, così dovremmo fare noi adulti perchè, quando diamo importanza al senso di meraviglia, possono accadere grandi cose: mente, cuore e anima si aprono. Ritorna “il nostro fanciullo interiore” e scopriamo la bellezza di apprendere ogni giorno, di esplorare, di innovare, di migliorarci e di poter dare il nostro piccolo contributo nel mondo.

Questa rubrica è un invito ad allenarci, ogni giorno, a cogliere la bellezza nella nostra quotidianità e, magari, appuntarla sulla carta. Fermiamoci, osserviamo con curiosità e valorizziamo le piccole scoperte, trasformiamo il banale in straordinario attraverso uno sguardo aperto e un pensiero creativo, utili per il benessere mentale e la connessione con la natura.

Allenarsi alla meraviglia è un atto rivoluzionario contro l’abitudine e la frenesia. E questo implica notare un dettaglio, un colore, la luce del mattino, le sfumature di un tramonto o di un’alba. Significa esercitare gli occhi a riconoscere il bello anche dove sembra non esserci. La meraviglia non è un evento straordinario. È un'abitudine che si coltiva.

La meraviglia è una risorsa vitale per la mente, il corpo e lo spirito, un antidoto contro la routine e il cinismo. Ci spinge a guardare oltre, a mantenere viva la voglia di imparare e scoprire e questo porta alla leggerezza, che è grazia, gentilezza e armonia.

PER COSA MI MERAVIGLIO OGGI? Cominciamo così ogni nostra giornata. Cerchiamo attivamente il bello, il nuovo e l’inaspettato nel quotidiano. Fermiamoci a riflettere su aspetti straordinari della vita, superiamo la routine e la paura di vivere appieno. In questo modo proviamo stupore, gratitudine e pienezza e scopriamo che ogni esperienza ordinaria è, in realtà, un momento di apprezzamento e di crescita personale. Non cerchiamo mondi nuovi. Impariamo solo a guardare questo con occhi diversi.

Osserviamo con attenzione, dunque, specialmente il “piccolo”, perché questo è un modo per rispettare e curare la vita, riabitandola con lentezza. Questo significa scegliere consapevolmente di riprendere il controllo del nostro tempo, di sottrarci alla frenesia moderna e di abbracciare un ritmo più umano. Non è pigrizia, è privilegiare la qualità rispetto alla quantità, è consapevolezza e non automatismo.

Questa rubrica è un invito a chiederci: Quale piccola meraviglia ho ignorato oggi? Quale dettaglio mi ha fatto sorridere oggi?

E teniamo ben presente questo: Meravigliarci non è un lusso per poeti ma una necessità biologica per mantenere viva l'anima.


di Rubrica autogestita da Letizia Guagliardi | 01/07/2026

Pubblicità

Spazio pubblicitario disponibile Studio di sociologia 20 anni IonioNotizie, canale WhatsApp vendesi tavolo da disegno

Testata Giornalistica - Registrazione Tribunale di Rossano N° 01/08 del 10-04-2008 - Nessun contenuto può essere riprodotto senza l'autorizzazione dell'editore.

Copyright © 2008 - 2026 Ionio Notizie. Tutti i diritti riservati - Via Nazionale, Mirto Crosia (CS) - P.IVA: 02768320786 - Realizzato da CV Solutions

Ogni forma di collaborazione con questo quotidiano on line è da considerarsi del tutto gratuita e non retribuita - E-mail: direttore@ionionotizie.it