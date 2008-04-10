di LETIZIA GUAGLIARDI - Riscoprire lo stupore e le piccole meraviglie della vita quotidiana. Si può? Sì, e questa rubrica è un invito a fermarci per apprezzare la bellezza che ci circonda.

A che ci serve, al giorno d’oggi, meravigliarci? Prima di tutto, ci fa bene all’umore e non solo: riduce lo stress, aumenta il benessere e la soddisfazione di vita e migliora le relazioni interpersonali perchè favorisce l'empatia e la connessione. Inoltre, rafforza il sistema immunitario stimolando il rilascio di ormoni come dopamina e ossitocina nel cervello, che creano un circolo virtuoso di felicità e serenità.

Niente è scontato, non servono eventi straordinari, basta apprezzare ciò che accade intorno a noi. E come fanno i bambini, così dovremmo fare noi adulti perchè, quando diamo importanza al senso di meraviglia, possono accadere grandi cose: mente, cuore e anima si aprono. Ritorna “il nostro fanciullo interiore” e scopriamo la bellezza di apprendere ogni giorno, di esplorare, di innovare, di migliorarci e di poter dare il nostro piccolo contributo nel mondo.

Questa rubrica è un invito ad allenarci, ogni giorno, a cogliere la bellezza nella nostra quotidianità e, magari, appuntarla sulla carta. Fermiamoci, osserviamo con curiosità e valorizziamo le piccole scoperte, trasformiamo il banale in straordinario attraverso uno sguardo aperto e un pensiero creativo, utili per il benessere mentale e la connessione con la natura.

Allenarsi alla meraviglia è un atto rivoluzionario contro l’abitudine e la frenesia. E questo implica notare un dettaglio, un colore, la luce del mattino, le sfumature di un tramonto o di un’alba. Significa esercitare gli occhi a riconoscere il bello anche dove sembra non esserci. La meraviglia non è un evento straordinario. È un'abitudine che si coltiva.

La meraviglia è una risorsa vitale per la mente, il corpo e lo spirito, un antidoto contro la routine e il cinismo. Ci spinge a guardare oltre, a mantenere viva la voglia di imparare e scoprire e questo porta alla leggerezza, che è grazia, gentilezza e armonia.

PER COSA MI MERAVIGLIO OGGI? Cominciamo così ogni nostra giornata. Cerchiamo attivamente il bello, il nuovo e l’inaspettato nel quotidiano. Fermiamoci a riflettere su aspetti straordinari della vita, superiamo la routine e la paura di vivere appieno. In questo modo proviamo stupore, gratitudine e pienezza e scopriamo che ogni esperienza ordinaria è, in realtà, un momento di apprezzamento e di crescita personale. Non cerchiamo mondi nuovi. Impariamo solo a guardare questo con occhi diversi.

Osserviamo con attenzione, dunque, specialmente il “piccolo”, perché questo è un modo per rispettare e curare la vita, riabitandola con lentezza. Questo significa scegliere consapevolmente di riprendere il controllo del nostro tempo, di sottrarci alla frenesia moderna e di abbracciare un ritmo più umano. Non è pigrizia, è privilegiare la qualità rispetto alla quantità, è consapevolezza e non automatismo.

Questa rubrica è un invito a chiederci: Quale piccola meraviglia ho ignorato oggi? Quale dettaglio mi ha fatto sorridere oggi?

E teniamo ben presente questo: Meravigliarci non è un lusso per poeti ma una necessità biologica per mantenere viva l'anima.