Prosegue con una visione programmatica di ampio respiro il percorso di radicamento territoriale di Casa Riformista – Italia Viva in Calabria. La Segreteria regionale esprime profonda soddisfazione per l'esito dell'assemblea di Crotone, che ha sancito l'elezione all'unanimità di Franco Sarcone a coordinatore cittadino e la nascita di una nuova squadra che ha deciso di aderire ufficialmente al progetto politico di Matteo Renzi. Il partito si dota così di ulteriori competenze di professionisti e dell'esperienza di guide politiche autorevoli per costruire una proposta seria e alternativa ai populismi e alla cultura della critica fine a se stessa.

Franco Sarcone è figura di spicco nel panorama sociale e sindacale crotonese. Già segretario provinciale della FIALS e membro della segreteria regionale del sindacato, Sarcone ha una profonda conoscenza del mondo del lavoro e del comparto sanitario. Da sempre in prima linea per i diritti dei lavoratori e promotore di progetti legati alla medicina di prossimità, rappresenta una guida solida e pragmatica.

La nuova segreteria si articola in diverse deleghe operative per affrontare i dossier chiave del territorio. Giuseppe Lorenzo Donato guiderà il settore giovani professionisti, innovazione e startup; Luca Taliano si occuperà di sanità e servizi (focus sull'infermiere di famiglia); Rita Morandi coordinerà l'area donne, formazione e orientamento al lavoro; Rosalba Leotta seguirà università, ricerca e sviluppo professionale. Il comparto sanità, welfare e politiche sociali è affidato a Antonio De Franco, mentre Antonio Stumpo gestirà turismo, cultura e marketing territoriale. I temi di ambiente, energia e transizione ecologica saranno guidati da Giuseppe Mercurio; Andrea Valente coordinerà il mare e la montagna in rete; Marika Amariti curerà infrastrutture, mobilità e rigenerazione urbana. Lo sviluppo di imprese e agricoltura va a Martina Brizzi, la comunicazione e partecipazione a Carmela Marasco, e infine trasporti e collegamenti a Giuditta Gerace. La squadra lavorerà d'intesa con il commissario provinciale Roberto Torchia e il direttivo cittadino, composto da Lucia Corigliano, Maria Russo, Maria Maiolo, Simone Sarcone, Pasquale Cusato, Francesco Elia, Sarino Sarcone, Carmine Surace, Carmelo Muscò, Antonio De Vona, Dionigi Taverna, Alberto Garofalo, Stefano Chirullo, Salvatore Virelli e Antonio Comità.

“La nascita di questa segreteria a Crotone dimostra la credibilità del nostro progetto in Calabria — ha dichiarato la Commissaria regionale Filomena Greco —. Costruiamo una presenza capillare che mette al centro il merito. Crotone ha bisogno di superare i No ideologici per accogliere la cultura del fare. La figura di spessore di Franco Sarcone, insieme a questa squadra di professionisti, è la migliore garanzia per ridare adeguata rilevanza al territorio”.

“Il nostro impegno — ha aggiunto il neo coordinatore Franco Sarcone — sarà rivolto alla riqualificazione culturale e morale della politica locale, convinti che solo attraverso serietà, coerenza e responsabilità si possa dare fiducia ai cittadini. Ringrazio Filomena Greco, Roberto Torchia e l'assemblea. Siamo propositivi e già al lavoro per individuare soluzioni puntuali alle emergenze del territorio, e sempre a stretto contatto con il mondo produttivo e sociale”.