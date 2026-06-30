Si terrà mercoledì 1° luglio 2026, a partire dalle ore 17:00, presso il Parco Biometano Ecoross di Corigliano-Rossano, l’Evento Moltiplicatore Finale del progetto Erasmus+ MUSED – Museums Uniting Students and Educators in Digital and Historical Exploration.

L’iniziativa, organizzata da Insieme per Camminare, partner italiano di progetto, con il coinvolgimento della Scuola Secondaria di Primo Grado “Leonardo da Vinci” dell’IC Rossano 1, rappresenta il momento conclusivo di un percorso europeo durato due anni che ha coinvolto scuole, musei e organizzazioni culturali di sette Paesi - Italia, Grecia, Polonia, Portogallo, Spagna, Turchia e Ungheria - , con l’obiettivo di avvicinare studenti e docenti al patrimonio culturale attraverso strumenti digitali, attività collaborative e nuove metodologie educative. Il risultato finale è un Museo Virtuale creato con contenuti multimediali e produzioni digitali realizzati dagli studenti dei Paesi coinvolti, che hanno documentato e raccontato, in lingua inglese, tradizioni, memorie, luoghi, ricette e pratiche culturali delle proprie comunità. E alcune di quelle ricette, il 1° luglio, arriveranno in tavola.

FORMAZIONE DOCENTI ED ESPERIENZE ALL’ESTERO. Nel corso del progetto, i docenti coinvolti hanno partecipato ad attività formative internazionali, con mobilità a Madrid e Budapest, mirate all’utilizzo di nuovi strumenti digitali, compresi quelli di IA Generativa, con l’obiettivo di approfondire metodologie e strumenti digitali applicati alla didattica e di trasferire tali competenze nelle attività svolte con gli studenti. Dalle attività di ricerca e formazione è stata realizzata la “Digital Museum Learning and Engagement Guide”, una guida multilingua destinata a educatori e professionisti della cultura per progettare esperienze didattiche significative che mettano in contatto gli studenti con il patrimonio culturale attraverso le pratiche museali digitali, che sarà presentata durante l’evento.

IL PROGRAMMA. I lavori si apriranno con l'intervento di Tiziano Caudullo , Responsabile di progetto per conto di Insieme per Camminare, seguito dai saluti di Patrizia Straface , Vicaria della Scuola Secondaria di Primo Grado "Leonardo da Vinci" dell'IC Rossano 1, e di Flavia Pulignano , Referente dell'Area Comunicazione e Marketing di Ecoross. Seguirà una sessione dedicata alle opportunità offerte dal Programma Erasmus+ per scuole e docenti, ma non solo: anche associazioni, giovani e adulti del territorio potranno saperne di più sulle possibilità che i bandi europei offrono loro. A curarla saranno Giuseppe Cofone , Responsabile del Centro Europe Direct Sibaritide e Presidente di Futuro Digitale APS, e Antonietta Fazio , Ambasciatrice Erasmus+ EDA della Regione Calabria, con approfondimenti su mobilità, partenariati, cittadinanza europea e occasioni di cooperazione internazionale.

A illustrare il progetto e i principali risultati raggiunti dal partenariato saranno Tiziano Caudullo e i docenti della "Leonardo da Vinci" coinvolti nelle attività: la guida per l'utilizzo di strumenti digitali nella didattica, il toolkit per la creazione di musei virtuali e il Museo Virtuale Europeo. Quest'ultimo nasce anche dalle produzioni realizzate dagli studenti nell'ambito del progetto eTwinning "Bridging Heritages: A Digital Journey Across Europe", attraverso racconti, immagini, podcast, video, ricette, proverbi e altri contenuti dedicati alle tradizioni e alle identità culturali dei Paesi coinvolti.

Un momento centrale dell'incontro sarà la navigazione guidata del Museo Virtuale, condotta da Rosanna Grano, Responsabile della Comunicazione di progetto per conto di Insieme per Camminare e Visual Designer del Museo.

VISITA AL PARCO E DEGUSTAZIONE. La giornata proseguirà con una visita guidata al Parco Biometano di Ecoross, azienda da sempre sensibile ai temi della sostenibilità e della valorizzazione del territorio. L’iniziativa si concluderà con una degustazione curata da Estìa e ispirata alle ricette tradizionali documentate dagli studenti dei sette Paesi partner attraverso immagini, video e interviste ai familiari, confluite poi tra i contenuti del Museo Virtuale.