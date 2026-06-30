Si è svolta nella splendida cornice della Marina di Briatico, l'Assemblea Costitutiva della sede provinciale di Vibo Valentia di ASNALI – Associazione Nazionale Autonoma Liberi Imprenditori. L'evento è stato preceduto dal 1° Forum delle Imprese della Costa degli Dei, un momento di approfondimento dedicato agli imprenditori del territorio sui temi del credito, della finanza agevolata, delle fiduciarie e dei trust. A moderare i lavori è stato Antonello Gagliardi. Ad aprire il Forum con il saluto istituzionale è stato il Sindaco di Briatico, Dr. Lidio Vallone, alla presenza del Vice Sindaco Mariateresa Centro, del Presidente del Consiglio Comunale Prof. Toni Scarmato e dell'Assessore Elena Staropoli.

Sono intervenuti come relatori:

• Dr. Marco Pensabene, Gestore Corporate Mercato - BCC Calabria Ulteriore;

• Dr. Lucio Alessio, Amministratore Delegato di Creditalia;

• Dr. Valerio Sassaroli, Dirigente di Unione Fiduciaria S.p.A.

Nella suggestiva terrazza sul mare del ristorante Perla sul Golfo, oltre sessanta tra imprenditori e professionisti hanno preso parte all'iniziativa.

Particolarmente apprezzato anche l'intervento dell'ex Assessore alle Attività Produttive della Regione Calabria, Avv. Rosario Varì, che ha affrontato le prospettive di sviluppo economico del territorio.

A concludere il Forum sono stati gli interventi del Presidente Regionale ASNALI, Bernardino Cordova, e del Presidente Nazionale ASNALI, Alessandro Del Fiesco, che hanno ribadito il ruolo dell'associazione quale punto di riferimento per il mondo imprenditoriale italiano.

Successivamente si è svolta la parte congressuale dell'incontro, presieduta dal Dr. Bruno Squillaci e dal Rag. Vincenzo Dimasi, coadiuvati nelle funzioni di segreteria da Vincenzo Barbuto, Consulente Finanziario TNB Azimut.

L'Assemblea ha quindi eletto per acclamazione Antonio Gagliardi quale Presidente Provinciale di ASNALI Vibo Valentia.

Ad affiancarlo sarà un Consiglio Direttivo composto da:

• Antonio Alessandria – Metalsud Lo Gatto S.r.l.

• Vincenzo Barbuto – TNB Azimut

• Enrico Candela – Dottore Commercialista

• Michele La Rocca – Archiged e Designers S.n.c.

• Afro Rao – Cinema ADV

• Raffaele Riga – PrendoCasa Immobiliare Costruzioni S.r.l.s.

• Filippo Spinella – Farmacia Spinella

Nel suo intervento conclusivo, il neo Presidente Antonio Gagliardi ha espresso gratitudine per la fiducia ricevuta, confermando il proprio impegno a favore della crescita dell'associazione e del sostegno alle imprese della provincia.

L'iniziativa ha rappresentato il primo importante appuntamento pubblico della nuova sede provinciale ASNALI, che si propone di diventare un interlocutore stabile per il tessuto imprenditoriale locale, favorendo informazione, formazione, rappresentanza e servizi a supporto delle imprese.