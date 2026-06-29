Il porto di Brindisi ha fatto da cornice a un fine settimana di grande sport. In concomitanza con l'Adriatic Cup e le attesissime gare del Campionato del Mondo F2 di motonautica, si è disputata la tappa del Campionato Regionale Puglia. E ancora una volta Giuseppe Parrilla ha lasciato il segno. Il pilota della GF Sport Racing ha conquistato il primo posto nella gara di Endurance confermando un periodo di forma davvero eccellente.

Gareggiare nello stesso specchio d'acqua dei catamarani di Formula 2 ha dato una spinta in più a tutti i partecipanti. Parrilla ha interpretato la gara nel migliore dei modi. Ha preso il comando fin dalle prime boe e ha gestito il vantaggio con intelligenza, senza prendere rischi inutili ma mantenendo un passo inavvicinabile per gli avversari. La resistenza fisica e l'affidabilità della moto hanno fatto il resto in una disciplina dura e faticosa come l'Endurance.

Appena sceso dalla sella il pilota calabrese non ha nascosto la sua soddisfazione. Ha raccontato ai presenti quanto sia stato stimolante correre in un contesto internazionale così prestigioso, con il lungomare Regina Margherita pieno di appassionati e curiosi. Ha poi voluto ringraziare lo staff della GF Sport Racing per aver preparato una moto perfetta e il Circolo Nautico Porta d'Oriente per l'ottima organizzazione dell'intero evento.

Questa vittoria in Puglia rappresenta un'iniezione di fiducia importante per tutto il gruppo. Il team torna a casa con un altro trofeo e la consapevolezza di avere tutte le carte in regola per chiudere la stagione nel migliore dei modi. Il riposo però durerà pochissimo perché il calendario non ammette pause e il prossimo fine settimana di gara è già alle porte. L'11 e 12 luglio Parrilla scenderà infatti nuovamente in acqua per partecipare a un'altra gara interregionale, un'ottima occasione per mantenere alto il ritmo e cercare di allungare la striscia positiva di risultati.