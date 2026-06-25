Torna per la sua nona edizione Amantea Comics, il festival indipendente dedicato alla cultura pop, promosso dall’Associazione Culturale Amantea Comics per Stefania Mari. L’evento continua, da nove anni, a vivere nel ricordo e nelle passioni di Stefania Mari, figura ispiratrice del progetto, prematuramente scomparsa nel 2017. Dal 2018, l’evento vuole rappresentare un esempio di come il dolore della perdita possa trasformarsi in un’occasione di condivisione, dando valore alla memoria attraverso un impegno attivo a favore della comunità.

L’edizione 2026, intitolata “Amantea Comics – WHO RUN THE WORLD”, si terrà il 21 e 22 agosto nei consueti appuntamenti pomeridiani presso il Parco Comunale La Grotta.

Due le tematiche principali che guideranno incontri, dibattiti e mostre: gli 80 anni dalla pubblicazione in Francia de Il Piccolo Principe e la figura femminile nel mondo pop.

Due le voci del doppiaggio italiano che arriveranno ad Amantea per l’occasione: Sara Giacopello e Dimitri Winter, interpreti rispettivamente di personaggi già iconici come Vee (Disney Vampirina: Teenage Vampire) e Laufen (Frieren), Hisashi Mitsui (The First Slam Dunk) e Joseph Joestar (Le Bizzarre Avventure di JoJo), che incontreranno il pubblico.

Non mancherà anche quest’anno, per la sua quinta edizione, il contest per illustratori dedicato al talento e alla creatività che continuano a rendere vivo lo spirito del festival e a custodire le passioni di Stefania Mari. Come dal suo principio nel 2021, il contest proporrà agli artisti un tema diverso, invitandoli a confrontarsi attraverso il proprio sguardo, sensibilità e linguaggio visivo. Illustratori da tutta Italia saranno chiamati a interpretare la traccia scelta per questa edizione, trasformandola in immagini capaci di raccontare idee, visioni e immaginari. Al miglior disegno sarà assegnato un premio da una giuria tecnica. Il contest aprirà il 1° luglio, con invio delle illustrazioni entro il 31 dello stesso mese. Tutte le informazioni saranno disponibili sui canali social dell’evento.

Il mondo dell’illustrazione sarà inoltre protagonista anche con l’Ink Ring, una sfida tra illustratori provenienti da tutta la Calabria, già accolta con grande entusiasmo nelle scorse edizioni. Gli artisti parteciperanno a coppie e si confronteranno all’interno di un piccolo “ring creativo”, in un dialogo diretto fatto di segno, improvvisazione e immaginazione.

Attorno ai temi scelti, si alterneranno momenti di divulgazione scientifica, incontri e dibattiti, insieme a uno spazio dedicato al gioco in tutte le sue forme: giochi da tavolo, giochi di ruolo e attività partecipative, oltre a momenti di disegno collettivo e condivisione creativa.