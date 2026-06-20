La città di Cosenza ricorderà, lunedì 22 giugno, alle ore 17,30, nell’aula consiliare di Palazzo dei Bruzi, il giornalista cosentino Franco Abruzzo, storico Presidente dell’ordine dei giornalisti della Lombardia, ad un anno dalla scomparsa, avvenuta il 12 aprile del 2025 a Sesto San Giovanni (Milano). L’iniziativa è promossa dalla Commissione cultura del Comune di Cosenza, sotto l’egida della Presidenza del Consiglio comunale ed è stata immediatamente condivisa dal Sindaco Franz Caruso che sarà presente alla cerimonia commemorativa di lunedì 22 giugno alla quale prenderanno parte anche i familiari del Presidente Abruzzo, oltre al Presidente dell’Ordine dei giornalisti della Calabria, Giuseppe Soluri. La cerimonia sarà introdotta dal Presidente della commissione cultura del Comune di Cosenza, Mimmo Frammartino. Seguiranno i saluti istituzionali del Sindaco Franz Caruso e del Presidente del Consiglio comunale Giuseppe Mazzuca. Subito dopo, le testimonianze dei giornalisti Francesco Kostner, Gianfranco Bonofiglio e Federico Bria. “Il tributo alla memoria di Franco Abruzzo, grande giornalista cosentino e storico Presidente dell’Ordine dei giornalisti della Lombardia, da lui guidato per quasi 20 anni – ha sottolineato il Sindaco Franz Caruso – è non solo un atto doveroso che coinvolge i diversi livelli istituzionali della città di Cosenza, ma rappresenta il modo attraverso il quale la nostra comunità intende esprimere gratitudine e riconoscenza ad una figura di prim’ordine del giornalismo nazionale che è stato e continuerà ad essere, anche per le giovani generazioni, un esempio di particolare rigore professionale, per come ha sempre inteso la professione giornalistica, al servizio dei cittadini, ancorata ai capisaldi della nostra Carta costituzionale e, in special modo, ai valori della libertà, della dignità personale , della giustizia e della libertà di manifestazione del pensiero. A Franco Abruzzo – ha aggiunto Franz Caruso - ci sentiamo particolarmente legati, anche per il suo attaccamento alla città nella quale nacque il 3 agosto del 1939 e da cui, pur vivendo stabilmente a Milano, non si è mai separato, fiero com’era dei suoi natali e delle sue origini. E’stato un vero Maestro di giornalismo e non solo per la sua attività professionale, che, partita nel 1959, dalle redazioni calabresi de “Il Tempo” e del “Giornale d’Italia”, si è poi sviluppata, con enormi gratificazioni, in testate importanti ed autorevoli come “Il Giorno” o “Il Sole 24 Ore”, ma anche per gli insegnamenti che ha dispensato a piene mani, con profondo spirito innovatore, ad intere generazioni di praticanti giornalisti che, proprio grazie ai suoi manuali e codici dell'informazione e della comunicazione, sono stati accompagnati all'esame professionale abbracciando definitivamente la carriera giornalistica”.