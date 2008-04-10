Stefania Postorivo è stata eletta segretaria provinciale di Azione per la provincia di Cosenza. Insieme a lei sono stati eletti Nico De Bartolo alla presidenza provinciale e i componenti del nuovo Direttivo che guiderà il partito nella fase di radicamento e organizzazione sul territorio.

L’elezione è avvenuta nel corso del primo congresso provinciale di Azione in Calabria, svoltosi sabato 13 giugno a Corigliano-Rossano alla presenza del presidente regionale Giuseppe Graziano e del segretario regionale Francesco De Nisi. Ai lavori hanno partecipato iscritti e simpatizzanti provenienti da diversi territori della provincia, chiamati a confrontarsi sulle prospettive politiche e organizzative del movimento.

La neo segretaria provinciale Stefania Postorivo ha indicato nella territorialità uno dei pilastri del nuovo percorso politico di Azione. "La vera politica – ha dichiarato – non si costruisce nei palazzi ma tra la gente, ascoltando i bisogni delle comunità e conoscendo da vicino le realtà quotidiane dei cittadini. Dobbiamo tornare a essere presenti nei luoghi, promuovendo occasioni di confronto e partecipazione costante". Il presidente provinciale Nico De Bartolo ha invece richiamato il valore della credibilità come elemento distintivo dell’azione politica. Nel corso del congresso entrambi hanno rivolto un appello all’unità e alla partecipazione, sottolineando la consapevolezza delle sfide che attendono il movimento nei prossimi mesi. "Ci aspetta un lavoro impegnativo – hanno affermato – ma siamo convinti che, con il contributo di tutti, riusciremo a raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati. Il nostro progetto non sarà un semplice racconto, ma un percorso fatto di politica concreta, presenza e risultati". Con una nuova squadra dirigente formata e con punti programmatici ben delineati, Azione si dice pronta a tradurre le idee in iniziative concrete per il bene delle comunità e dei territori.

IL NUOVO DIRETTIVO PROVINCIALE

Il Direttivo provinciale è composto da: Angelo Prioli, Manuela Labonia, Biagio Iaquinta, Angela Forte, Antonella Bruno, Miriam Lo Tufo, Gabriella De Seta, Giovanni De Simone, Rossella Iaquinta, Pietro Amatuzzo, Norina Scorza, Rocco De Luca, Alfonso Guido, Maria D’Agostino, Sandro Cinelli, Bruno Mariani, Angelica Quintieri, Mario Scorza, Francesco Gentile, Salvatore Carnevale, Erminia Sommario, Francesco Viceconte, Valentino Adimari, Carmine De Rose, Giuseppe Aieta, Salvatore Panza, Mario Parrilla, Angelo Lo Tufo, Stefania Oliviero, Massimiliano Vena, Antonio Mazza, Alessandro Vancieri, Vincenzo De Marco e Serena Zaccaro.

Tra i primi incarichi assegnati, in attesa dei prossimi, vi sono quelli di Manuela Labonia, sindaca di Pietrapaola, nominata responsabile Organizzazione, e di Angelo Prioli, vicesindaco di Frascineto, nominato responsabile Enti locali.

COSENZA PRIMA TAPPA CONGRESSUALE PROVINCIALE IN CALABRIA

La fase congressuale di Cosenza è stata la prima in Calabria su base provinciale. Nelle prossime settimane seguiranno i congressi provinciali di Catanzaro, Crotone, Vibo Valentia e Reggio Calabria. Il percorso congressuale porterà quindi, entro ottobre, al nuovo Congresso Regionale di Azione.