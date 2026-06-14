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Cassano Allo Ionio (Cosenza) - Nasce a Cassano all'Ionio l’associazione politico-culturale 'Radici e futuro'

Nasce a Cassano allo Ionio l’associazione politico-culturale “Radici e Futuro”, una nuova realtà fondata da quattro giovani cittadini: Sara Russo, Pasquale Varcasia, Antonio Strigaro e Leonardo Palopoli, con l’obiettivo di promuovere la partecipazione attiva dei cittadini, in particolare delle nuove generazioni, alla vita sociale, culturale e amministrativa del territorio di Cassano allo Ionio e dell’intera Sibaritide.

L’associazione si propone di essere uno spazio aperto di confronto, proposta e crescita collettiva, attraverso l’organizzazione di iniziative pubbliche, dibattiti, attività culturali e momenti di approfondimento, oltre a svolgere un’attenta attività di monitoraggio delle istituzioni e delle dinamiche territoriali.

Nel corso della prima riunione dei soci fondatori è stato nominato presidente Pasquale Varcasia, giovane già conosciuto per il suo impegno politico e per le numerose attività di cittadinanza attiva portate avanti negli anni, candidato anche alle ultime amministrative.

Tra i soci fondatori figura anche Sara Russo, già assessore del Comune di Cassano allo Ionio e attualmente consigliere comunale di minoranza, la cui esperienza rappresenta un importante valore aggiunto per questa nuova iniziativa.

Presente inoltre Antonio Strigaro, ex consigliere comunale, da sempre impegnato nella vita politica e sociale del territorio. Figura particolarmente attiva nella popolosa frazione di Sibari, negli anni si è distinto per il suo costante impegno a favore della comunità e per la partecipazione a numerose iniziative di carattere civico e sociale.

Completa il gruppo dei fondatori Leonardo Palopoli, che insieme agli altri promotori condivide la volontà di creare un nuovo spazio di partecipazione e confronto per il territorio.

“Radici e Futuro” nasce con un principio fondamentale: mettere al centro il bene della città e della comunità, favorendo l’aggregazione, il dialogo e la partecipazione di tutti i cittadini. L’associazione non si identifica con alcun colore politico e intende rappresentare un luogo libero, aperto e inclusivo, nel quale ogni persona possa contribuire con idee, proposte ed esperienze.

Tra gli obiettivi principali dell’associazione vi è anche quello di promuovere un’immagine di Cassano allo Ionio come un territorio unito e coeso, valorizzando ogni sua realtà senza distinzione tra il centro cittadino e le diverse frazioni. La convinzione dei fondatori è che la crescita e lo sviluppo del territorio possano realizzarsi soltanto attraverso una visione comune, capace di superare divisioni e campanilismi, rafforzando il senso di appartenenza a un’unica grande comunità.

Il confronto democratico, il rispetto delle diverse sensibilità e la partecipazione attiva saranno i pilastri dell’azione associativa. Per questo motivo, l’invito è rivolto a tutti coloro che desiderano impegnarsi per il futuro del territorio, indipendentemente dalle appartenenze politiche, sociali o culturali.

L’obiettivo comune è costruire una comunità più forte, consapevole e partecipe, nella convinzione che il futuro di Cassano allo Ionio e della Sibaritide possa essere scritto solo attraverso il contributo e il coinvolgimento di tutti.


di Redazione | 14/06/2026

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