La sessione estiva della Conferenza Episcopale Calabra, presieduta dall’arcivescovo metropolita di Reggio Calabria – Bova, si è tenuta nella splendida cornice del “Palazzo de Rosis” nella città di Rossano, nei giorni 8 e 9 giugno, caratterizzata in modo particolare da un clima di fraternità e preghiera. La visita alla cattedrale e alla Vergine Acheropita, il rito dello sfoglio del Codex da parte dei tre metropoliti, la visita e la celebrazione eucaristia presso il monastero agostiniano hanno messo in evidenza un’espressione di profonda comunione tra i presuli calabresi. Essi si sono stretti in unità di intenti al loro fratello, Mons. Savino, vescovo di Cassano all’Jonio per il doloroso evento di Amendolara e hanno voluto comunicare la vicinanza di ciascuno, dichiarando che quanto è accaduto il 1 giugno, con l’atroce morte di quattro giovani lavoratori migranti, scuote la coscienza di uomini ed istituzioni. La CEC, assieme al dolore e all'indignazione, esprime la più ferma condanna di un fatto che manifesta la totale mancanza di rispetto per la dignità umana per un lavoro senza diritti e senza tutele.

La sessione ha poi affrontato la questione del lavoro giovanile, accogliendo e ascoltando don Marco Ulto, coordinatore nazionale del Progetto Policoro, accompagnato da don Luca Gigliotti. A trent’anni dall’inizio di questa esperienza della Chiesa italiana, che ha inteso stare accanto ai giovani perché possano riconoscere nel lavoro non solo un’occupazione, ma una vera e propria vocazione da realizzare, don Marco presenta la nuova veste del progetto, a cominciare dal cambiamento del nome in “Generazione in rete”, con l’intento di rinnovarsi nello stile e nel metodo, ritornando all’ispirazione originaria. I vescovi hanno poi accolto il professor Giuseppe Notarstefano e S.E. Mons. Claudio Giulidori, rispettivamente presidente e assistente generale dell’Azione Cattolica, con Ivana Ventura e don Antonello Gatto, rispettivamente delegata e assistente unitario regionale. Essi hanno ringraziato i vescovi per l’accoglienza, hanno descritto il cammino attuale e importanza del servizio ecclesiale che l’AC svolge mantenendo la sua caratteristica di Associazione giovane e vitale e hanno invitato a vigilare perché l’AC sia valorizzata e sostenuta in terra di Calabria, a vantaggio delle Chiese locali. La prosecuzione dei lavori ha poi dato inizio all’esame del nuovo regolamento della CEC e del nuovo statuto del Seminario Regionale S. Pio X, riflessione che dovrà continuare nelle prossime sessioni. All’unanimità è stato approvato il calendario liturgico proprio per la Regione. I vescovi calabresi, in ultimo, hanno nominato per il prossimo quinquennio direttore del Servizio Regionale di Pastorale Giovanile don Francesco Lauria della diocesi di S. Marco Argentano - Scalea, insieme a Ilaria Badolato, dell’arcidiocesi di Catanzaro – Squillace.