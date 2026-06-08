In occasione della Solennità del Corpus Domini, l’Arcivescovo, Mons. Maurizio Aloise rivolge alle comunità dell’Arcidiocesi di Rossano-Cariati un messaggio di compiacimento e di augurio, invitando tutti a riscoprire il dono dell’Eucaristia, cuore pulsante della vita della Chiesa e avendo un particolare pensiero per i ragazzi e le ragazze che in queste domeniche per la prima volta si sono accostati all’altare del Signore.

La liturgia di questa festa ci fa pregare: "Dio fedele, che nutri il tuo popolo con amore di Padre, saziaci alla mensa della Parola e del Corpo e Sangue di Cristo, perché nella comunione con te e con i fratelli camminiamo verso il convito del tuo regno". In queste parole si racchiude il significato più profondo del Corpus Domini: il Signore continua a farsi nutrimento per il suo popolo, radunandolo nell’unità e sostenendolo nel cammino della fede.

L’Eucaristia, sacramento della presenza reale di Cristo, alimenta la comunione con Dio e tra i fratelli, rendendo la Chiesa segno credibile di fraternità, di carità e di speranza. A tutti i fedeli, alle famiglie, ai consacrati e alle comunità parrocchiali giunga l’augurio di vivere questa solennità con rinnovata intensità spirituale, lasciandosi trasformare dall’amore che sgorga dal Corpo e Sangue del Signore.

In questo clima di grazia e di comunione ecclesiale, l’Arcidiocesi di Rossano-Cariati accoglie con profonda gioia la Sessione Estiva della Conferenza Episcopale Calabra, che si svolgerà nei giorni di lunedì 8 e martedì 9 giugno. Sarà un’importante occasione di incontro, confronto e programmazione pastorale che vedrà riuniti tutti i Vescovi delle diocesi calabresi.

Particolare rilievo assumerà il momento di preghiera e contemplazione che i Vescovi vivranno dinanzi al Codex Purpureus Rossanensis, preziosa testimonianza della fede delle nostre radici cristiane e straordinario patrimonio spirituale e culturale della Calabria.

Nell’ambito della Sessione Estiva, lunedì 8 giugno alle ore 18.30, presso il Museo Diocesano e del Codex nel centro storico di Rossano, si terrà il tradizionale appuntamento con “Sfogliando il Codex”, la suggestiva cerimonia di sfoglio dell’antico evangelario greco miniato del VI secolo, riconosciuto Patrimonio Mondiale dell’Umanità dall’UNESCO. Alla presenza dei Vescovi della Calabria e delle autorità ecclesiastiche, verrà mostrata una delle splendide miniature custodite nel manoscritto, segno eloquente dell’incontro tra la Parola di Dio, la bellezza dell’arte e la storia di fede del nostro territorio.

L’Arcivescovo invita tutti i sacerdoti, i religiosi, le religiose, le comunità parrocchiali, le associazioni, i movimenti ecclesiali e i fedeli dell’Arcidiocesi ad accompagnare queste giornate con una intensa preghiera, affinché il Signore, per intercessione della Vergine Maria Achiropita, sostenga il ministero dei Pastori della Chiesa calabrese e renda fecondo il loro servizio per il bene delle comunità affidate alle loro cure.

La comunione che nasce dall’Eucaristia e dalla Parola di Dio continui a rafforzare il cammino della nostra Chiesa diocesana e di tutte le Chiese che sono in Calabria, perché insieme possiamo avanzare verso il convito eterno del Regno.