“A te, carissima Giorgia, intitoliamo questi giardini, affinché la tua famiglia, i tuoi amici e l'intera città possano ritrovare qui il ricordo del tuo sorriso, della tua forza e della testimonianza di vita che hai lasciato a tutti noi”.

Con queste parole il sindaco Franz Caruso ha intitolato ieri sera alla memoria di Giorgia Gallo l'area verde situata presso la Scalinata Tarsia, in Via Calabria, nel decimo anniversario della sua scomparsa.

La cerimonia si è svolta in un clima di intensa partecipazione e commozione, alla presenza dei familiari, degli amici e di numerosi cittadini che hanno voluto rendere omaggio a una giovane donna ricordata per il suo coraggio, la sua sensibilità e la capacità di affrontare le difficoltà della vita senza mai rinunciare alla speranza.

Particolarmente significativa la presenza dei genitori, Carla Coscarella e Giorgio Gallo, dei fratelli, insieme ai parenti e agli amici che hanno condiviso con Giorgia gli anni della scuola e della giovinezza. Proprio in questo luogo, infatti, la giovane era solita trascorrere molti momenti della sua quotidianità, costruendo legami sinceri e lasciando un segno profondo in quanti hanno avuto la fortuna di conoscerla.

Alla cerimonia ha preso parte anche il consigliere comunale Francesco Turco che ha voluto condividere questo momento di memoria collettiva, sottolineando l'importanza di custodire e valorizzare esempi di vita capaci di lasciare un segno profondo nella comunità e nelle giovani generazioni.

Nel suo intervento, il sindaco Franz Caruso ha ricordato, inoltre, il valore umano e civile della figura di Giorgia, sottolineando come il suo esempio continui ancora oggi a trasmettere alle nuove generazioni un messaggio di forza, resilienza e fiducia nel futuro.

L'intitolazione dei giardini assume inoltre un significato che va oltre il semplice ricordo personale, richiamando l'attenzione sui temi della solidarietà, della donazione e del diritto alle cure.

“La memoria di Giorgia – ha affermato il sindaco Franz Caruso – appartiene all'intera comunità cittadina. Questi giardini saranno un luogo del ricordo e dell'affetto, ma anche un simbolo dei valori che lei ha saputo testimoniare con la sua vita. La sua storia ci invita a riflettere sull'importanza della donazione degli organi, un gesto di straordinaria generosità e solidarietà che può trasformare il dolore in speranza e offrire una nuova opportunità a chi è in attesa di continuare a vivere. Promuovere questa cultura significa affermare concretamente i valori della condivisione, dell'altruismo e dell'amore verso il prossimo”.