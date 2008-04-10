“Consegneremo al dottor Pasquale Gagliardi un meritato riconoscimento, da parte della città, per la sua trentennale attività a bordo dell’elisoccorso regionale. A lui esprimiamo sin d’ora la gratitudine dell’Amministrazione comunale e di tutta la comunità cosentina per la passione, il coraggio, la determinazione e l’abnegazione con cui ha assolto alle sue funzioni di medico anestesista-rianimatore in un servizio di primaria importanza per il soccorso in emergenza, ad esclusivo beneficio della collettività e a tutela del diritto alla salute dei cittadini”.

L'ha detto il Sindaco Franz Caruso esprimendo le sue più vive congratulazioni per il pensionamento del dottor Pasquale Gagliardi, anticipando, inoltre, il tributo che l’Amministrazione comunale sta predisponendo per il medico dell’Elisoccorso e che sarà consegnato nei prossimi giorni a Palazzo dei Bruzi.

“Con il dottor Pasquale Gagliardi – ha rimarcato Franz Caruso - il servizio di elisoccorso, nato negli anni ’90 grazie all’impulso e ad una delle felici intuizioni dell’allora Sindaco della città, Giacomo Mancini, è diventato un vero e proprio fiore all’occhiello in un settore, come quello della sanità, che in Calabria sconta ancora tanti ritardi e molte criticità. Il dottor Gagliardi, grazie all’attività prestata per lungo tempo nel servizio di elisoccorso ha invertito il trend negativo che accompagna la sanità calabrese, assicurando la continuità di un servizio indispensabile, contribuendo a salvare tante vite umane e partecipando a molteplici interventi nei quali ha profuso impegno e innumerevoli energie di cui non possiamo non essergli grati. Se questo servizio ha potuto vedere la luce, oltre ai meriti di chi lo ha voluto per la prima volta sul nostro territorio – ha proseguito il Sindaco Franz Caruso - ciò è stato possibile grazie anche al ruolo determinante che ha avuto il dottor Gagliardi nelle attività propedeutiche, di pianificazione e di attivazione materiale dei primi interventi, sin dai tempi in cui era in atto la sperimentazione, che hanno tenuto conto delle complessità morfologiche ed orografiche della nostra provincia. Certo, non sarà facile fare a meno di lui, ma chi si alzerà in volo al suo posto, a bordo dell’elisoccorso, potrà far bene solo se ne introietterà gli insegnamenti e quella carica di forte senso civico che ha sempre connotato l’agire quotidiano del dottor Pasquale Gagliardi al quale auguriamo di godersi il meritato riposo, ben sapendo che c’è una città intera che lo stima e lo apprezza e che lo festeggerà con il dovuto rispetto che si deve a chi si è distinto per la sua irreprensibile condotta solidale al servizio della comunità”.