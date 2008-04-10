Presso l’aula magna dell’Iti di Cariati, si è svolta la presentazione ufficiale del libro “In Cucina con la Prof!” di Emiliana Greco, ilFilorosso editore, volume nato dall’esperienza del corso serale Ipsseoa di Cariati e frutto di un intenso percorso educativo e umano che intreccia cucina, cultura e inclusione.

L’iniziativa ha rappresentato un importante momento di valorizzazione del lavoro svolto da docenti e studenti del corso serale, protagonisti di un progetto editoriale che raccoglie oltre 150 pagine di ricette, esperienze e momenti di condivisione. Un’opera che celebra la cucina come strumento di crescita personale, formazione professionale e aggregazione sociale.

Il libro curato dalla prof.ssa Emiliana Greco, con il contributo della collega prof.ssa Valeria De Marco e degli studenti coinvolti nel progetto esprime un chiaro messaggio educativo e umano: “La cucina unisce. L’educazione fa crescere.”

Ad aprire l'incontro è stata la dirigente scolastica, Sara Giulia Aiello, che ha ripercorso il lungo cammino che ha portato all'attivazione del corso serale a Cariati, ricordando quanto lavoro, determinazione e perseveranza siano stati necessari per trasformare un progetto in una concreta opportunità per il territorio.

"La realizzazione dei propri sogni è possibile", ha sottolineato la Dirigente, rivolgendosi in particolare agli studenti del diurno presenti in sala. Un messaggio forte che ha trovato conferma proprio nelle storie dei corsisti adulti, persone che ogni giorno conciliano lavoro, famiglia e responsabilità personali senza rinunciare al desiderio di formarsi, crescere e conquistare un traguardo importante.

Il libro, curato con passione dalla Prof.ssa Emiliana Greco e dalla Prof.ssa Valeria De Marco, nasce proprio da questa esperienza condivisa. Tra le sue pagine trovano spazio non solo ricette e tecniche di cucina, ma anche riflessioni, emozioni, momenti di vita vissuta e il racconto di un gruppo che nel tempo è diventato una vera famiglia.

Di notevole importanza è stato il contributo della Direttrice Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, Dott.ssa Loredana Giannicola, intervenuta da remoto in videoconferenza. Nonostante i suoi impegni istituzionali, è riuscita a trovare uno spazio per porgere un saluto ai protagonisti del libro a sostegno dell’istruzione per gli adulti.

Nelle sue parole è emerso l’apprezzamento per il grande amore, la passione e la dedizione che traspaiono dalle pagine del libro e dall’intero percorso formativo dei corsisti.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto alla Dirigente Scolastica per la tenacia e la determinazione con cui ha sostenuto e valorizzato un progetto capace di incidere concretamente sulla vita delle persone e sullo sviluppo del territorio.

Tra le autorità presenti all’evento anche il Sindaco di Cariati, Cataldo Minò che ha espresso il proprio apprezzamento per il percorso compiuto dall'istituto negli ultimi anni e per la professionalità dimostrata dagli studenti del serale nelle numerose iniziative organizzate sul territorio. Dai servizi di accoglienza alle manifestazioni istituzionali, i corsisti hanno saputo distinguersi per competenza, serietà e spirito di collaborazione, contribuendo a promuovere l'immagine della città e delle sue eccellenze.

Presente anche Alda Montesanto, presidente del Consiglio comunale di Cariati, da sempre vicina alle iniziative promosse dalla scuola e costantemente presente agli eventi scolastici organizzati nel territorio, a testimonianza dell’attenzione e della sensibilità istituzionale verso il mondo della formazione e dell’inclusione sociale.

Particolarmente significativa è stata la presenza della Prof.ssa Clementina Iannuzzi, Dirigente del CPIA di Cosenza e referente provinciale della rete per l'istruzione degli adulti. Nel suo intervento ha evidenziato il valore profondo della formazione permanente, ricordando come scegliere di tornare a scuola da adulti significhi concedersi una seconda opportunità e investire su sè stessi. Un messaggio rivolto soprattutto ai più giovani, invitati a considerare la cultura e lo studio come strumenti fondamentali per costruire il proprio futuro.

La mattinata è stata arricchita anche da un interessante approfondimento scientifico curato dalla Prof.ssa Mariafrancesca Gallo, esperta nel controllo di qualità degli alimenti e co-autrice del libro “La Calabria da gustare”pubblicato dal centro editoriale e librario dell’Università della Calabria. Attraverso un viaggio tra alcune delle eccellenze agroalimentari della Calabria, dal cedro al bergamotto, dalla cipolla rossa di Tropea al peperoncino fino all'annona, la docente ha illustrato le proprietà nutrizionali e salutistiche di prodotti che rappresentano non soltanto una ricchezza gastronomica, ma anche una parte importante dell'identità culturale della regione.

Ma il momento più intenso è arrivato quando la parola è passata ai corsisti.

Le loro testimonianze hanno restituito il volto più autentico di questa esperienza. C'è chi ha raccontato il desiderio di completare un percorso scolastico interrotto molti anni fa, chi ha scelto di rimettersi in gioco per migliorare la propria posizione lavorativa, chi ha trovato nella scuola uno spazio di crescita personale e chi, arrivato da un altro Paese, ha visto nell'istruzione una strada concreta verso l'integrazione.

Nelle loro parole si sono intrecciati sacrifici, giornate di lavoro concluse con ore di studio serale, responsabilità familiari, ma anche amicizie sincere, sostegno reciproco, entusiasmo e la consapevolezza di far parte di qualcosa di speciale. È emersa con forza l'immagine di una comunità educativa viva e inclusiva, capace di mettere insieme età diverse, esperienze differenti e percorsi personali spesso complessi, uniti però dalla stessa volontà di imparare, crescere e costruire nuove opportunità.

Durante gli interventi, le professoresse Emiliana Greco e Valeria De Marco hanno rivolto un sentito ringraziamento alla Dirigente Scolastica per il sostegno costante, la fiducia dimostrata e la libertà progettuale concessa, che hanno favorito la piena realizzazione delle attività. Un pensiero di particolare riconoscenza è stato dedicato anche agli assistenti tecnici Samantha Pascale e Mario Federico, per la professionalità, la disponibilità e il prezioso contributo offerto nelle attività laboratoriali e organizzative.

"In Cucina con la Prof!" diventa così molto più di un libro di ricette. È il racconto di una comunità che ha creduto nella formazione come strumento di riscatto, nella scuola come luogo di incontro e nella cucina come linguaggio universale capace di creare relazioni, abbattere distanze e valorizzare il territorio.

Una testimonianza concreta di come l'istruzione degli adulti possa trasformarsi in una straordinaria esperienza di crescita umana e professionale, lasciando un segno profondo nelle persone che la vivono e nella comunità che le circonda. A conclusione della manifestazione, gli ospiti hanno potuto toccare con mano il valore di questo percorso.

Presso la sede dell'IPSSEOA è stato infatti allestito un ricco buffet preparato interamente dai docenti e dai corsisti del serale. Tra profumi, sapori e sorrisi, la passione raccontata durante gli interventi ha trovato la sua espressione più concreta nei piatti realizzati dagli studenti, trasformando il momento conviviale nel naturale epilogo di una giornata che ha celebrato l'impegno, la formazione e la bellezza del mettersi in gioco, a qualsiasi età.