Tre giornate all’insegna del Folk Horror e della letteratura di genere hanno animato il centro storico di San Nicola Arcella, con l’edizione 2026 del “Festival Crawford in Riviera dei Cedri”. All’evento hanno fatto da appendice sempre nel mese di maggio altre due giornate dedicate al concorso letterario, ai laboratori di scrittura creativa, all’evento teatrale e alla presentazione di libri di recente pubblicazione del filone Folk Horror.

L’evento si è concluso con una partecipata invasione pacifica del centro storico, trasformato per l’occasione nella perfida e suggestiva Città di Oz. Un’esperienza immersiva che ha coinvolto soprattutto i più giovani, confermando il sempre maggiore interesse verso una manifestazione capace di coniugare narrazione, gioco, cultura e nuove tecnologie.

Ideato da Michele Capalbo e Angelo Napolitano, con il contributo organizzativo di Ferdinando Pagliarulo e della fumettista Oscar Capalbo, il festival continua a distinguersi per un format originale che valorizza il patrimonio culturale locale attraverso linguaggi contemporanei e modalità di fruizione innovative per uno specifico target: gli studenti del centro e sud Italia in Viaggio in Riviera dei cedri.

Al centro del progetto resta la figura di Marion F. Crawford, celebre autore di fine ottocento, profondamente legato a San Nicola Arcella. Lo scrittore trovò infatti ispirazione nella torre normanna del borgo, scelta come ambientazione di numerosi racconti horror che ancora oggi rappresentano un importante elemento identitario del territorio.

Tra i momenti più coinvolgenti della manifestazione, la caccia alle gemme nella perfida Oz, che ha portato le tante squadre partecipanti a esplorare il borgo con mappe e ticket. Come ogni anno centrale il ruolo dei cosplayer performer che hanno accolto con i loro laboratori sparsi nel borgo i tanti giovanissimi accorsi nei giorni del Festival, contribuendo a creare un'atmosfera immersiva e trasformando le strade di San Nicola Arcella nella città di Oz.

Non è mancato il contributo delle nuove tecnologie. I visitatori hanno potuto sperimentare laboratori di realtà aumentata dedicati alla vampira Cristina, partecipare a una caccia al tesoro digitale attraverso QR Code disseminati nei vicoli del borgo e cimentarsi in una escape room ispirata al celebre Mago di Oz.

Il Festival Crawford è stato realizzato con il patrocinio del Comune di San Nicola Arcella e della Fondazione ITS Academy Elaia Calabria, che ha partecipato attivamente attraverso gli studenti del primo anno del corso di“Destination Management”. L’iniziativa è stata cofinanziata dalla Regione Calabria con la linea d’intervento LI1 “Eventi turistici e culturali” a valere sull’avviso “Sostegno e promozione turistica e culturale”(POC 20142020).

"Il Festival Crawford si conferma un appuntamento capace di portare nel nostro borgo centinaia di visitatori provenienti da diverse parti della Calabria e del Sud Italia – ha dichiarato Paolo Laino, consigliere comunale con delega allo Sviluppo turistico –. Insieme al sindaco e all’amministrazione comunale siamo molto soddisfatti del successo dell’evento, che valorizza il centro storico e promuove l’immagine di San Nicola Arcella attraverso cultura, innovazione e partecipazione. Manifestazioni come questa rappresentano un’importante opportunità di crescita e promozione per il territorio".