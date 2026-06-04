Grande successo per il format lanciato dal sindaco Franz Caruso con “Viaggio nelle Terre di Cosenza”, che alla sua edizione zero registra due serate sold out e una Villa Vecchia gremita di visitatori, confermandosi sin da subito come un’iniziativa di straordinaria attrattività destinata a diventare un appuntamento stabile del calendario cittadino.

Si è conclusa con un bilancio decisamente positivo la manifestazione promossa dal Comune di Cosenza in collaborazione con Arsac, che per due giorni ha trasformato uno dei luoghi simbolo della città in una vetrina delle eccellenze enogastronomiche, culturali e produttive del territorio provinciale.

A suggellare la serata conclusiva è stato il rilancio della “Strada dei saperi e dei sapori”, proposto dal sindaco Franz Caruso all’assessore regionale all’Agricoltura Gianluca Gallo, presente all’evento. Un percorso già esistente nel panorama della promozione territoriale che viene ora rafforzato e rilanciato con l’obiettivo di mettere in rete tradizioni, produzioni, identità e cultura, individuando in Cosenza il naturale punto di riferimento e di raccordo di un itinerario che attraversa e valorizza l’intero territorio.

“Siamo nella città di Telesio – ha affermato il sindaco Franz Caruso – e mettere insieme cultura e sapori significa creare un percorso turistico fondamentale. La Strada dei saperi e dei sapori può rappresentare uno strumento importante di promozione territoriale, mettendo al centro Cosenza, città capoluogo, che con il suo centro storico e con la sua cultura può diventare il punto di raccordo di tutti i saperi e di tutti i sapori del territorio, attraendo turismo, economia e lavoro”.

La proposta si inserisce nel più ampio quadro di interlocuzioni istituzionali tra Franz Caruso e Gianluca Gallo, caratterizzato da una collaborazione costante e dalla volontà condivisa di valorizzare le eccellenze enogastronomiche calabresi. In questo percorso si inseriscono anche le progettualità già avviate o in fase di definizione: da un lato il consolidamento di eventi di rilievo internazionale come il Vinitaly, con appuntamenti significativi a Sibari e, da quest’anno, anche a Reggio Calabria; dall’altro la nascita di nuove iniziative di forte impatto mediatico e culturale, tra cui la possibilità di portare nel centro storico di Cosenza un grande evento ispirato al format televisivo MasterChef, capace di unire spettacolo, promozione delle produzioni locali e valorizzazione del patrimonio identitario urbano.

Un insieme di azioni che rafforza la visione di crescita e sviluppo turistico all’interno di un percorso, nel quale Cosenza assume sempre più il ruolo di centro di sintesi e punto di riferimento dell’intero sistema territoriale, con l’obiettivo di creare un circuito integrato di promozione culturale, turistica ed enogastronomica.

“L’enogastronomia – ha evidenziato Franz Caruso – rappresenta uno strumento strategico di promozione territoriale perché consente di raccontare la nostra storia, le nostre tradizioni e le nostre eccellenze attraverso esperienze immersive capaci di coinvolgere i visitatori. Il vino, in particolare, diventa ambasciatore di cultura e di identità, creando un legame diretto tra chi visita il territorio e chi ogni giorno lo vive e lo valorizza”.

Non casuale la scelta della Villa Vecchia come sede dell’evento. Lo storico polmone verde della città e simbolo della sua identità si è trasformato per l’occasione in uno spazio narrativo capace di accompagnare il pubblico in un viaggio tra territori, produzioni e tradizioni locali.

“È un’iniziativa che racconta la storia della nostra produzione vitivinicola, della nostra tradizione e della nostra enogastronomia attraverso i sapori, i gusti e i prodotti tipici del territorio – ha aggiunto il sindaco Franz Caruso –. È qualcosa di immersivo che deve essere vissuto. Lo abbiamo voluto realizzare in questa parte della città perché luogo simbolo della nostra identità”.

Nel corso della manifestazione il primo cittadino ha espresso apprezzamento per il lavoro svolto da Arsac, ringraziando in particolare il direttore generale e il responsabile della promozione per l’azione di valorizzazione delle eccellenze agroalimentari calabresi, insieme ai Consorzi delle Terre di Cosenza DOP e alle aziende partecipanti che hanno contribuito al successo dell’iniziativa.

Un ringraziamento è stato rivolto anche all’assessore comunale alle Attività Economiche e Produttive per il lavoro organizzativo svolto, che ha contribuito in maniera determinante alla riuscita dell’evento.

La straordinaria affluenza registrata nelle due serate conferma il successo del format “Viaggio nelle Terre di Cosenza”, destinato a diventare un appuntamento fisso del calendario cittadino e un punto di riferimento per il turismo culturale ed enogastronomico della Calabria. L’iniziativa rappresenta già oggi un modello da consolidare e rafforzare, con l’obiettivo di crescere ulteriormente nelle prossime edizioni.

Per il sindaco Franz Caruso, proprio questo format rappresenta il motore capace di rilanciare e dare nuova centralità alla “Strada dei saperi e dei sapori”, rafforzandone la funzione di rete territoriale e di promozione integrata, con Cosenza nel ruolo di cuore pulsante e punto di raccordo dell’intero sistema.

“Cosenza oggi rappresenta una rinascita – ha concluso Franz Caruso –. Una città moderna, dinamica e attrattiva, capace di fare rete, accogliere e costruire opportunità. Il successo di ‘Viaggio nelle Terre di Cosenza’ dimostra che questa è la strada giusta e che il nostro territorio possiede tutte le potenzialità per diventare uno dei principali attrattori turistici e culturali del Mezzogiorno”.