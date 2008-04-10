Turismo nautico e fruizione sostenibile delle aree protette. Numeri e prospettive regionali di sviluppo economico. È, questo, il tema del confronto pubblico regionale sul tema che l’Associazione Costruttori Nautici dei 2 Mari ha promosso per giovedì 4 giugno a Falerna, ospiti del Riva Restaurant & Lounge Bar, alla presenza di un nutrito parterre di rappresentanti istituzionali, territoriali e regionali, di aziende ed esperti internazionali.

Si tratta, anzitutto, del primo evento pubblico regionale di presentazione, ai media e all’opinione pubblica calabrese – fa sapere il presidente Claudio Guarascio – delle attività, della missione, dei numeri e delle progettualità messe in campo e condivise dal sodalizio fondato dai soci Ranieri International, Guarascio Group, Prua al Vento, Invictus, Boat Blu Mare, Brettium Boat, Nautica Diving e Cantieri Navali Montesanto; ambizioni e iniziative – sottolineano i costruttori – che l’Associazione intende continuare a promuovere all’interno delle strategie e dei programmi di sviluppo turistico–sostenibile portate avanti con determinazione dalla Regione Calabria, con il Presidente Roberto Occhiuto, gli assessori all’ambiente Montuoro ed al turismo Calabrese e con i Parchi Marini regionali guidati dal direttore Raffaele Greco.

Sarà anche l’occasione – precisa Guarascio – per aprire, per la prima volta, un confronto regionale approfondito e nel merito sugli obiettivi e su quella che l’Associazione ritiene debba essere una sfida strategica di sviluppo durevole da condividere con tutti gli attori socio-economici e turistici territoriali: rafforzare sempre di più la fruizione turistica ordinata, attrattiva e sostenibile della risorsa mare nel suo complesso e, in particolare, delle aree protette.

Coordinati dal comunicatore strategico e lobbista Lenin Montesanto, all’evento che per la prima volta vedrà riuniti insieme tutti i costruttori nautici calabresi, interverranno il vicepresidente della Giunta Regionale Filippo Mancuso, il Co-founder di H4-Research S.R.L Giuseppe Savio, il Dirigente Scolastico dell’Istituto Omnicomprensivo di Pizzo Giuseppe Sangeniti; il Sindaco di Gizzeria Francesco Argento; l’Amministratore Delegato Fortunato Amarelli; il Sindaco di Falerna Francesco Stella; l’AD di Prua al vento Andrea Guarascio; il Presidente dell’Associazione Filiera Nazionale della Nautica (Campania), Gennaro Amato; il Presidente dell’Associazione ASCOM Sicilia, Nunzio Dolce; il Presidente SNIM - Salone Nautico di Puglia, Giuseppe Meo; il Direttore generale Dipartimento regionale Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana Salvatore Siviglia; il consigliere regionale Filomena Greco; il Primo Cittadino di Lamezia Terme Mario Murone; il Direttore Generale Ente Parchi Marini Regionali Calabria Raffaele Greco e Paolo Snidero, giurista esperto di politiche comunitarie che interverrà sul tema Aree protette: infrastrutture leggere, tutela ambientale e sviluppo sostenibile del turismo.