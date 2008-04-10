Avvicinare gli studenti al mondo della progettazione ingegneristica, della ricerca applicata in ambito universitario e tecnico-scientifico. Promuovere l’orientamento verso percorsi universitari e professionali in ambito STEM (Science, Technology, Engineering e Mathematics); evidenziare l’importanza del lavoro collaborativo nella realizzazione di progetti complessi. È stato, questo, l’obiettivo dello speciale incontro destinato alle classi quarte e quinte dell'indirizzo Meccanica e l’intero triennio di Informatica ed Elettronica dell’Istituto Tecnico Industriale Majorana che nei giorni scorsi hanno accolto il team URC (Unical Reparto Corse), la scuderia automobilistica universitaria dell'Università della Calabria che progetta e realizza monoposto da gara per il prestigioso campionato internazionale Formula SAE.

A confermare il metodo e la visione che lega questa nuova iniziativa didattica con tutte le altre messe in campo dall’Istituto è il dirigente scolastico Saverio Madera, presente all’incontro tra gli speciali ospiti e gli studenti.

Il momento didattico è stato coordinato dai docenti di Disegno, Meccanica e Tecnologia Meccanica dell’istituto Michele Romano e Luigi Pirillo, quest’ultimo ex studente del Majorana, diplomatosi nel 2016 e oggi docente nella stessa scuola, che ha fatto parte, in prima persona, del Team Unical Reparto Corse, firmando proprio la progettazione del telaio della monoposto Athon esposta in cortile. Si tratta di un esempio tangibile – ha spiegato il Dirigente – di come le competenze acquisite al Majorana possano aprire le porte a percorsi universitari e professionali di alto livello.

Dall’Aula Magna il momento centrale della giornata si è spostato nel cortile della sede centrale dell'Istituto, dove il team universitario ha esposto la vettura Athon, l'ultima e più prestante monoposto a combustione interna realizzata dall’Unical, prima del passaggio definitivo della scuderia ai propulsori elettrici.

Gli studenti del Majorana hanno potuto osservare da vicino le caratteristiche del mezzo: un motore da 690 cm3 di cilindrata, circa 80 cavalli di potenza per un peso di soli 207 kg. Numeri che hanno permesso a questa vettura di conquistare il terzo posto assoluto in Italia nella competizione Formula SAE 2024/2025 sul circuito di Varano de' Melegari (PR). Nel cortile, trasformato per un giorno in un vero box da gara, gli alunni hanno interagito con i progettisti universitari, approfondendo le applicazioni pratiche di meccanica, elettronica, automazione e informatica.

L’incontro non resterà isolato, ma darà il via a nuove sinergie tra il Majorana e l’UNICAL. È già in atto una collaborazione strutturata per uno scambio continuo di idee e progetti scientifici. Il prossimo appuntamento è già fissato per settembre, quando saranno gli studenti del Majorana a recarsi direttamente presso i laboratori dell'Università della Calabria per visionare i reparti di ricerca e le nuove vetture elettriche della scuderia.