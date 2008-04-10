Consegnato, nel Salone di Rappresentanza di Palazzo dei Bruzi, il Premio AIParC Cosenza “Irene Tripodi” all’ambasciatrice Anna Blefari Melazzi, diplomatica di grande esperienza internazionale, e al professor Ciro Indolfi, tra le più autorevoli eccellenze della cardiologia italiana e del mondo accademico.

Alla cerimonia hanno preso parte il sindaco Franz Caruso, il Prefetto di Cosenza Rosa Maria Padovano, il presidente di AIParC Tania Frisone, il professor Salvatore Timpano, il professor Giuseppe Trebisacce e il presidente della Commissione Cultura di Palazzo dei Bruzi Mimmo Frammartino, insieme a rappresentanti istituzionali, del mondo universitario e della società civile. I lavori sono stati moderati dalla giornalista Carmela Formoso.

Nel suo intervento, il sindaco Franz Caruso ha sottolineato il valore delle due personalità premiate “di grande prestigio e di altissimo profilo internazionale – ha detto - che hanno dato e continuano a dare tantissimo al territorio, rappresentando la storia, la cultura e la tradizione della città di Cosenza”.

Rivolgendo un particolare pensiero all’ambasciatrice Anna Blefari Melazzi, il primo cittadino l’ha definita “una eccellenza cosentina, ambasciatrice della nostra città nel mondo, espressione tra le più alte della realtà territoriale calabrese”, evidenziandone la brillante carriera diplomatica che “ha dato lustro al Paese e alla città di Cosenza”.

Parole di grande apprezzamento anche per il professor Ciro Indolfi, che il sindaco Franz Caruso ha ricordato come “una figura di assoluto rilievo della cardiologia italiana e internazionale”, oggi docente all’Università della Calabria, dove ha scelto di portare avanti un innovativo progetto di applicazione dell’intelligenza artificiale alla cardiologia. “Un percorso - ha aggiunto Franz Caruso - che trova terreno fertile all’Unical grazie alla presenza di studiosi di fama mondiale nel campo dell’IA, come Nicola Leone e l’attuale rettore Gianluigi Greco”.

Il Primo Cittadino ha, inoltre, evidenziato il significato culturale e civile del Premio, intitolato a Irene Tripodi, ricordandone “la grande intuizione e il profondo impegno nella promozione di una cultura ambientalista e della valorizzazione del territorio, patrimonio comune da custodire e tramandare”.

“È una giornata particolarmente importante e significativa per la nostra città – ha affermato Franz Caruso –. Questo Salone di Rappresentanza si apre sempre più alla città e agli eventi culturali che qualificano il nostro territorio. Oggi, attraverso questo Premio, celebriamo cultura, tradizione e innovazione, nel nome di una donna che ha lasciato un segno profondo nella comunità calabrese”.

Il sindaco ha quindi rivolto un ringraziamento particolare al Prefetto Rosa Maria Padovano, “presenza costante e punto di riferimento per il territorio e le amministrazioni locali”, sottolineandone la vicinanza istituzionale e umana.

Nel suo intervento, il Prefetto di Cosenza Rosa Maria Padovano ha espresso gratitudine per le parole ricevute dal sindaco e ha ribadito il valore dell’iniziativa, definendola “un’importante occasione per celebrare le eccellenze del territorio e il contributo di personalità che, con passione e competenza, hanno dedicato il proprio impegno alla crescita della Calabria”. Il Prefetto Padovano, ha ricordato anche la figura di Irene Tripodi come “una donna di grande spessore culturale e accademico”, evidenziando come il Premio rappresenti uno strumento concreto per custodirne la memoria e trasmetterne l’eredità morale e culturale.

Riferendosi ai premiati, S.E. Rosa Maria Padovano ha sottolineato come l’ambasciatrice Anna Blefari Melazzi abbia fatto della propria vita “un percorso al servizio delle persone e delle istituzioni”, mentre il professor Ciro Indolfi offre “un contributo scientifico di indiscutibile valore nel campo cardiologico”.

“Attraverso iniziative come questa – ha concluso il Prefetto Padovano – si offre finalmente un’immagine diversa della Calabria, troppo spesso associata a stereotipi negativi. Questa terra, invece, è espressione di bellezza, competenza e straordinarie capacità umane e professionali”.

La cerimonia ha rappresentato un significativo momento di riflessione civile e culturale sul valore dell’eccellenza, della memoria e dell’impegno umano in un tempo segnato da profonde trasformazioni sociali e culturali.

Il Premio “Irene Tripodi”, istituito nel 2024 da AIParC Cosenza, nasce per onorare la memoria della fondatrice dell’associazione, docente, educatrice e promotrice culturale di straordinaria sensibilità umana. Irene Tripodi dedicò la propria vita alla formazione, alla tutela dell’identità storica e civile della Calabria e alla valorizzazione del territorio attraverso numerose iniziative culturali e sociali.

Fondatrice della sezione Fidapa “Fata Morgana” di Reggio Calabria e ideatrice del Parco storico “Giovanna Ruffo, Principessa di Scilla”, Irene Tripodi ha lasciato una traccia profonda nel tessuto culturale della regione, distinguendosi per passione educativa, capacità organizzativa e attenzione ai valori della comunità.

Con questo riconoscimento, AIParC Cosenza intende mantenere viva la sua eredità culturale attraverso il conferimento del Premio a personalità che si distinguono nei campi della cultura, della scienza, della ricerca e delle istituzioni.

