’è un momento, nello sport, in cui non bastano più i numeri, le statistiche o i precedenti. C’è un momento in cui conta soltanto il cuore. E quel momento, per la Pallavolo Rossano ASD, è arrivato.

Sabato 23 maggio 2026 alle ore 19, il palazzetto dello sport di Viale Sant’Angelo nell’area urbana di Rossano sarà il teatro di una delle partite più importanti degli ultimi anni per il volley rossanese: gara 2 della finale playoff promozione del campionato di Serie C Femminile contro la temibile Puliservice Reggio Calabria.

Dopo il ko per 3-1 nella gara d’andata disputata nella città dello Stretto, le ragazze allenate da Luigi Zangaro sono chiamate a reagire. Una sconfitta che ha lasciato amarezza, certo, ma che non ha minimamente spento convinzione, carattere e ambizione. Perché questa squadra ha già dimostrato durante tutta la stagione di saper rialzarsi, di saper soffrire e soprattutto di non arrendersi mai.

E c’è un dato che più di ogni altro alimenta la fiducia dell’ambiente gialloblù: Pallavolo Rossano, in questa stagione, sul proprio campo non ha mai perso.

Tra le mura amiche del palazzetto di Viale Sant’Angelo, la Pallavolo Rossano ASD ha costruito la propria identità. Intensità, pressione, ritmo, difesa, spirito di sacrificio. Ogni avversario passato da Rossano ha dovuto fare i conti con una squadra capace di trasformare il calore del pubblico in energia pura.

Ed è proprio questo il dettaglio che può cambiare tutto.

La Puliservice Reggio Calabria arriverà in riva allo Ionio con entusiasmo e consapevolezza dei propri mezzi. Le amaranto hanno disputato una gara d’andata praticamente perfetta, trascinate da un roster di assoluto livello per la categoria. L’innesto di Ilenia Buonfiglio ha dato esperienza, qualità e leadership ad una squadra già fortissima. In banda, insieme a Daria Verduci, forma una coppia devastante per fisicità e potenza offensiva.

E poi c’è Suelen Oliveira. L’opposta brasiliana è stata una vera spina nel fianco nella prima sfida della serie, sempre ben assistita dalla regia lucida e veloce di Giorgia Fiorini. Al centro, Francesca Federica Perri e Martina Salvatore garantiscono solidità e presenza a muro, mentre il libero Elisa D’Elia continua ad essere il punto di riferimento difensivo della formazione reggina.

Francesco Giglietta dovrebbe confermare lo stesso sestetto che ha impressionato nella gara d’andata. Ma anche Rossano è pronta a rispondere con le proprie certezze.

Coach Luigi Zangaro si affiderà infatti alla formazione più collaudata della stagione: Fabiola De Araujo in cabina di regia opposta a Valeria Diaco, al centro Margo Dziunyk e Sara Genova, in banda Martina Domanico e Valentina Martilotti, con Michela Falcone libero di difesa e Morena Scorpaniti specialista della ricezione.

Sarà una partita durissima. Di quelle che si giocano su ogni pallone, su ogni dettaglio, su ogni emozione.

La componente mentale rischia di pesare quanto quella tecnica. Reggio Calabria arriva a Rossano con il vantaggio della vittoria in gara 1 e con la possibilità, in caso di sconfitta, di disputare l’eventuale “bella” davanti al proprio pubblico. Rossano invece non ha alternative: deve vincere per tenere vivo il sogno promozione e rimandare tutto alla decisiva gara 3.