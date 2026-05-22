L’Organizzazione di Volontariato “Basta Vittime Sulla Strada Statale 106” comunica con soddisfazione che, nella giornata di ieri, si è svolto presso la Struttura Territoriale di Anas S.p.A. a Catanzaro un importante incontro istituzionale tra il Presidente dell’O.d.V. Leonardo Caligiuri, il Responsabile della Struttura Territoriale Anas Calabria e Commissario Straordinario per la Statale 106, Ing. Luigi Mupo, e il Responsabile Area Gestione Rete Calabria, Arch. Nico Curcio.

L’incontro rappresenta un ulteriore e significativo passo avanti nel percorso di confronto e collaborazione già avviato nelle scorse settimane tra la nostra Organizzazione di Volontariato e Anas S.p.A., con l’obiettivo condiviso di contribuire concretamente all’innalzamento degli standard di sicurezza sulla famigerata e tristemente nota “strada della morte” in Calabria.

Nelle ultime settimane, il Comitato Scientifico dell’Organizzazione è stato impegnato in un’approfondita attività di studio e analisi tecnica degli interventi predisposti da Anas S.p.A., esaminando nel dettaglio le opere già in corso di realizzazione, quelle di prossimo avvio e gli interventi attualmente in fase di progettazione, al fine di formulare osservazioni, suggerimenti e proposte migliorative da sottoporre all’attenzione dei vertici regionali dell’Azienda.

Il confronto di ieri, svoltosi in un clima cordiale, costruttivo e fortemente orientato alla collaborazione istituzionale, ha registrato una complessiva soddisfazione da parte del Presidente Leonardo Caligiuri, ma anche una concreta disponibilità di Anas S.p.A. a recepire numerosi contributi avanzati dalla nostra Organizzazione.

Per questa ragione, l’Organizzazione di Volontariato “Basta Vittime Sulla Strada Statale 106” annuncia con particolare soddisfazione una serie di interventi che interesseranno l’intera Calabria nei prossimi mesi.

In provincia di Cosenza , tra gli interventi di prossimo avvio figurano la rotatoria dello svincolo di Sibari e le rotatorie di Corigliano-Rossano , nell’area industriale di Corigliano Calabro.

In provincia di Crotone , sarà ultimata prima dell’estate la rotatoria “Le Spighe”, accompagnata dall’ illuminazione dell’intero tratto interessato.

In provincia di Catanzaro , sono previsti in avvio i lavori per le rotatorie di Botricello, Cropani, San Sostene, Sant’Andrea e Isca sullo Ionio . Inoltre, entreranno in fase di progettazione la rotatoria del bivio Condoleo a Belcastro , la rotatoria con allargamento del corpo stradale a Guardavalle , mentre risultano in fase avanzata il ripristino delle barriere metalliche sul ponte Barone , oltre alla rotatoria con allargamento del corpo stradale a Davoli .

In provincia di Reggio Calabria , è previsto il prossimo avvio della rotatoria di Monasterace e dell’adeguamento sismico del ponte di Portigliola; entreranno inoltre in progettazione le rotatorie di Bovalino e Casignana , nonché gli interventi di adeguamento sismico del ponte Amendolea , nel comune di Condofuri, e del ponte Galati , nel comune di Brancaleone.

"Nel corso dell’incontro – dichiara il Presidente Leonardo Caligiuri – abbiamo posto l’attenzione sull’attuale tracciato della Statale 106, evidenziando una serie di criticità che ogni giorno determinano pericoli concreti per migliaia di automobilisti. Ringrazio Anas S.p.A. ed in particolare l’Arch. Nico Curcio per la capacità di ascolto dimostrata e per la volontà concreta di accogliere suggerimenti e proposte avanzate dalla nostra Organizzazione"

"Desidero inoltre ringraziare il Commissario Straordinario Ing. Luigi Mupo – conclude il Presidente Caligiuri – al quale abbiamo consegnato un elenco molto corposo di interventi ritenuti necessari. Siamo pienamente consapevoli che le risorse economiche non consentano di realizzare tutto nell’immediato, ma abbiamo apprezzato la sensibilità istituzionale dimostrata e la volontà, chiaramente espressa, di lavorare per soddisfare progressivamente anche quelle richieste che oggi non è ancora possibile finanziare".

L’Organizzazione di Volontariato “Basta Vittime Sulla Strada Statale 106” considera questo nuovo incontro un segnale concreto e incoraggiante: quando il dialogo istituzionale è autentico, serio e orientato esclusivamente all’interesse generale, i risultati arrivano e la collettività ne beneficia.