Sarà l’attrice Ornella Muti, simbolo del cinema italiano nel mondo, a inaugurare la seconda edizione del Celico International Arts Festival insieme al regista canadese David Croneberg, che ritorna in Calabria in veste di Presidente onorario della kermesse. Taglio del nastro sabato 23 maggio, alle ore 20.00, al Teatro delle Arti di Celico, una struttura appositamente realizzata per il festival nell’area del campo sportivo P. Beltrano.

Con una straordinaria carriera che l’ha vista collaborare con i più grandi registi del panorama mondiale come Mario Monicelli, Dino Risi, Woody Allen, John Landis, Ornella Muti porterà a Celico il fascino, l’eleganza e la storia del grande schermo. L’attrice riceverà il Premio alla Carriera dal Maestro David Cronenberg . A seguire, il pubblico potrà assistere alla proiezione di “Romanzo Popolare” di Mario Monicelli, David di Donatello per la migliore sceneggiatura nel 1975, pellicola cult che consacrò il successo di Ornella Muti.

Il Festival si sposterà anche a Cosenza. Domenica 24 maggio, alle ore 11.00, nel Salone di Rappresentanza di Palazzo dei Bruzi, Ornella Muti vestirà i panni di scrittrice per presentare il suo libro autobiografico “Questa non è Ornella Muti” (Nave di Teseo). Un volume intimo in cui l’attrice si confessa attraverso il cinema, gli incontri con i grandi registi, gli attori con cui ha recitato, gli stilisti che l’hanno vestita sui palcoscenici più importanti fino alla notte degli Oscar, da Valentino a Giorgio Armani. “Non c’è stata fama, premio, apprezzamento, successo, conferma capace di eliminare lo sgomento, la sensazione di non trovarmi a casa mia in nessun posto”, in questo libro si racconta per la prima volta, ricordando anche i dolorosi abbandoni subiti, le delusioni, le risalite e le rivincite. La sera del 24 maggio, alle ore 20.00, al Teatro delle Arti sarà presentato in anteprima il promo del documentario “The Flesh and the Soul” su David Cronenberg in presenza del Maestro. La serata proseguirà con le note del Gruppo da camera dell’Orchestra “Orfeo Stillo” di Crotone che proporrà i brani più celebri e amati di tre straordinari cantautori calabresi, che hanno lasciato un segno profondo nella musica italiana: Rino Gaetano, Mia Martini e Mino Reitano. Sul palco anche la cantante Benedetta Marcianò, mentre la voce narrante dell’attore Francesco Pupa guiderà il pubblico attraverso racconti, aneddoti e suggestioni legate alla vita e all’arte dei tre artisti. I testi sono firmati dal giornalista Bruno Palermo.

Dal 23 al 31 maggio Celico ospiterà artisti, musicisti, attori, registi e scrittori di fama internazionale. Il Festival, promosso dal Comune di Celico, in collaborazione con il Comune di Cosenza e l’Università della Calabria, e sostenuto da Poste Italiane, avrà quest’anno come filo conduttore le “Alchimie Creative”, l’incontro tra mondi opposti creando un ponte ideale tra culture millenarie. La direzione artistica del Festival è affidata a Donato Santeramo e Antonio Nicaso.

Il Festival internazionale delle Arti rientra nel Progetto “Celico città celeste” finanziato dal Ministero del Turismo a valere sull’ “Avviso pubblico sul fondo di cui all’articolo 1, comma 607 della legge 29 dicembre 2022, n .197, destinato a finanziare progetti di valorizzazione dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, classificati dall’Istituto Nazionale di Statistica come comuni a vocazione turistica, al fine di incentivare interventi innovativi di accessibilità, mobilità, rigenerazione urbana e sostenibilità ambientale”.

Tutti gli eventi sono gratuiti fino ad esaurimento posti. Per la serata inaugurale è possibile prenotare il posto al seguente link: https://www.boxofficediy.com/tc-events/inaugurazione-festival-internazionale-delle-arti-celico/