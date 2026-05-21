Successo per gli atleti della Fattoria didattica Circolo Ippico lametino al Concorso regionale di Salto ostacoli A1 che si è svolto dal 15 al 17 maggio al Centro Ippico Valle dei Mulini – Scuderia Cricelli a Catanzaro, con la presenza di scuderie provenienti da tutta la Calabria.

Le amazzoni Maria Chiara Ciriaco e Ginevra Maria Natrella hanno dominato la categoria LB a tempo “Salto 80” disputata il primo giorno di gara, conquistando rispettivamente il primo e il terzo posto in una competizione che ha visto in campo ben 25 tra amazzoni e cavalieri provenienti da tutta la Calabria. Nel secondo giorno di gara, Maria Chiara Ciriaco si è aggiudicata il terzo posto, mentre nell'ultima giornata Ciriaco ha conquistato una splendida seconda posizione, seguita da Ginevra Maria Natrella che ha ottenuto il quarto posto. Ottimi piazzamenti sono stati registrati anche per gli atleti lametini Aurora Mazzei e Gabriele Staltari, confermando l'alto livello della scuderia lametina.

Grande soddisfazione è stata espressa dagli istruttori Ugo Governa e Luigi Fazio per questi straordinari risultati, giunti nonostante le difficili condizioni del campo di gara per via di un forte acquazzone che si è abbattuto sulla città di Catanzaro il primo giorno di gara. Un successo delle atlete, allenate con spirito di sacrificio e passione dagli istruttori, in particolare Ugo Governa che da oltre 45 anni porta avanti il nome di Lamezia nel panorama ippico calabrese e italiano e Luigi Fazio che, nonostante i notevoli sacrifici per gli impegni lavorativi, porta avanti l’attività con gli allevi da ben 25 anni.

Nel corso della competizione catanzarese si sono disputate tutte le categorie di Salto a ostacoli, anche quelle valide per le selezioni della Coppa del Presidente che si svolge ogni anno in piazza di Siena a Roma.