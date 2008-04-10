La scuola è una comunità di apprendimento dove sperimentare strategie didattiche e valorizzare i rapporti sociali come quelli intergenerazionali. In questo contesto si inserisce il percorso di didattica della storia e di Educazione civica A history game about maps: San Francesco di Paola patrono della Calabria e della gente di mare. L’iniziativa è promossa in stretta sinergia tra il Polo liceale di Rossano e l’Istituto Comprensivo “A. Amarelli”. Un percorso dove far dialogare la storia, la conoscenza del territorio con le TIC e le sfide della contemporaneità che richiedono studio, capacità di saper progettare, anche in una prospettiva di tipo economico, imprenditoriale e turistica. I protagonisti del laboratorio didattico saranno le classi 1B-4B della scuola primaria “Porta di Ferro” e le classi IVA-VB del Liceo classico “San Nilo” con Anna Sommario, Angelica Kondi, Maria Vittoria Converso, Antonio Rugna Sapia, Armando Guerriero, Louis Giò Palopoli (nel ruolo di San Francesco di Paola), Nilo Sapia (nel ruolo di papa Sisto IV), Paolo Sica (nel ruolo di re Luigi XI) e Mathias Gabriele Macella (nel ruolo di re Ferrante I). Il coordinamento del laboratorio sarà a cura dei docenti Tesoretta Salatino, Anna Esposito e Giuseppe Ferraro. Per le classi IVA e VB del Liceo classico si tratta del secondo appuntamento del percorso di didattica della storia “Il laboratorio dello storico”. Le classi già il 14 aprile sono state impegnate infatti a Paola nella presentazione di un progetto didattico con la realizzazione di una mappa tematica digitale che attraverso la vita e la storia di San Francesco di Paola non solo ha aperto uno spaccato sul mediterraneo e l’Europa dell’età moderna, ma anche sulle tradizioni religiose, il patrimonio alimentare e immateriale della Calabria. L’evento, riservato, alle classi interessate, è fissato per giorno 20 maggio.