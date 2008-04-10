Si è conclusa con la prova finale e la consegna degli attestati la seconda edizione del corso di alta formazione in “Marketing per lo sviluppo turistico in ambiente agricolo e in aree rurali”, promosso da Coldiretti Calabria in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Aziendali e Giuridiche (DiScAG) dell’Università della Calabria.

L’iniziativa, che ha registrato anche quest’anno il tutto esaurito nelle iscrizioni, ha coinvolto imprenditori agricoli, operatori agrituristici, giovani, professionisti e studenti interessati ad acquisire competenze strategiche per valorizzare il territorio rurale calabrese attraverso il turismo, il marketing territoriale e la promozione delle produzioni locali.

La cerimonia conclusiva si è svolta presso la sede provinciale di Coldiretti Cosenza e successivamente al mercato coperto di Campagna Amica in Piazza Matteotti, alla presenza del direttore regionale di Coldiretti Calabria Francesco Cosentini, della responsabile scientifica del corso Prof.ssa Sonia Ferrari, della Prof.ssa Tiziana Nicotera, del responsabile regionale di Campagna Amica Mario Ambrogio, del direttore provinciale Coldiretti Cosenza Pietro Sirianni e del presidente regionale Terranostra Calabria Vincenzo Abbruzzese.

Il percorso formativo, articolato in 60 ore tra lezioni in presenza e moduli online, ha approfondito temi centrali per la competitività delle imprese agricole e agrituristiche: branding territoriale, turismo esperienziale, comunicazione strategica, mercati digitali, valorizzazione delle filiere locali e turismo delle radici, sempre più importante per intercettare i flussi degli italiani all’estero alla ricerca delle proprie origini.

“Questa seconda edizione conferma quanto il tema della formazione sia da sempre strategico per il futuro dell’agricoltura calabrese e delle aree interne – ha evidenziato il Presidente di Coldiretti Calabria Franco Aceto –. Le imprese agricole non producono soltanto cibo di qualità, ma custodiscono paesaggio, cultura, identità e capacità di accoglienza. Investire nelle competenze significa creare nuove opportunità economiche e rafforzare il legame tra agricoltura e territorio.”

Per il Direttore regionale di Coldiretti Calabria Francesco Cosentini “la collaborazione con l’Università della Calabria rappresenta un modello concreto di integrazione tra formazione accademica e mondo produttivo. L’interesse registrato anche in questa seconda edizione dimostra che le imprese chiedono sempre più metodi e strategie di promozione adeguate con cui affrontare il mercato e valorizzare in maniera professionale le proprie attività e i territori di appartenenza.”

Da quest’anno il corso assume un’ulteriore valenza strategica grazie alla possibilità di acquisire un attestato di qualifica professionale di "Esperto di Turismo Rurale e Agricolo" dell'Associazione Genealogia, Turismo delle Radici e Rurale, con iscrizione ad un registro nazionale, riconosciuto dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

La Responsabile Scientifica del corso, Prof.ssa Sonia Ferrari, ha sottolineato come “questa seconda edizione del corso ha confermato quanto queste tematiche siano centrali per costruire un futuro resiliente e sostenibile delle nostre aree interne a vocazione agricola. La partecipazione attenta, dinamica e propositiva dei partecipanti ha evidenziato il grande interesse verso strategie di marketing capaci di consentire alle imprese agricole di diversificare efficacemente le proprie attività, aprendosi con successo al settore turistico. Sono particolarmente soddisfatta di questa esperienza, che rappresenta il consolidamento di un’iniziativa di valore per il territorio e per le imprese locali. Ringrazio Coldiretti per la passione, la sensibilità e l’impegno con cui opera quotidianamente nella salvaguardia dei territori e nella difesa del nostro patrimonio agroalimentare.”

Soddisfazione è stata espressa anche da Terranostra Calabria e Campagna Amica Calabria, che hanno evidenziato il ruolo crescente del turismo rurale e dell’agricoltura esperienziale nella costruzione di nuove opportunità di reddito e valorizzazione dei prodotti e delle comunità locali.

L’iniziativa conferma il valore del percorso condiviso tra Coldiretti Calabria e Università della Calabria per accompagnare le imprese agricole verso modelli sempre più innovativi, sostenibili e orientati alla promozione integrata del territorio.