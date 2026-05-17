Oltre 80 operatori turistici hanno partecipato al Palazzo dei Principi Spinelli di Scalea, al primo incontro promosso dal Comune per avviare la costruzione del Piano di Marketing Turistico Strategico pluriennale della città. All’iniziativa hanno preso parte strutture ricettive, ristoratori, associazioni, professionisti e operatori del comparto turistico locale.

Ad aprire i lavori è stato il sindaco di Scalea, Mario Russo, che ha sottolineato l’importanza del percorso condiviso con il territorio: «L’incontro con gli operatori turistici nasce con l’obiettivo di avviare un percorso condiviso finalizzato alla costruzione di un Piano di Marketing Turistico Strategico pluriennale per la città di Scalea. L’iniziativa intende creare un momento concreto di ascolto e confronto con il sistema turistico locale, al fine di raccogliere criticità, proposte e contributi utili alla definizione di una visione comune di sviluppo della destinazione. L’obiettivo è costruire, insieme agli operatori, un modello di sviluppo turistico più coordinato, competitivo e sostenibile, capace di valorizzare l’identità del territorio, migliorare il posizionamento della destinazione e favorire processi di destagionalizzazione e crescita economica».

Nel corso dell’incontro è intervenuto anche Ugo Vetere, Presidente del GAL Riviera dei Cedri e Sindaco di Santa Maria del Cedro, che ha evidenziato il valore strategico della collaborazione territoriale e della costruzione di una visione integrata della destinazione Riviera dei Cedri. Vetere ha inoltre sottolineato l’importanza della condivisione degli eventi in programma all’“Arena dei Cedri” con il Comune di Scalea e con l’intero territorio della Riviera dei Cedri, definendola “un’occasione imperdibile di promozione e attrazione turistica per tutto il comprensorio”. Il cartellone dell’Arena dei Cedri — ha evidenziato Vetere — ospiterà alcuni dei migliori artisti del panorama musicale italiano, rappresentando un’importante opportunità per rafforzare l’attrattività della destinazione, generare flussi turistici e costruire una programmazione territoriale condivisa tra i Comuni della Riviera dei Cedri.

A coordinare i lavori è stato Fabio Ferrara, delegato del Comune di Scalea per Turismo, Sport, Marketing territoriale e Innovazione tecnologica e digitale, che ha illustrato il percorso operativo dei prossimi mesi e annunciato l’avvio dell’iter per il riconoscimento del Distretto Turistico Riviera dei Cedri da parte della Regione Calabria. Ferrara ha sottolineato che hanno già aderito tutti i 17 Comuni dell’area e numerosi stakeholder territoriali: «Si tratta di un percorso strategico importante che punta a rafforzare la governance territoriale, la programmazione integrata e la capacità di attrazione della Riviera dei Cedri come sistema turistico unitario e competitivo».

Nel corso dell’incontro è stata evidenziata anche la collaborazione con Consorzio ECOtur, ARCA e Pro Loco Scalea, prevista dal protocollo d’intesa sottoscritto con il Comune per la costruzione di una governance condivisa della programmazione turistica.

Tra gli aspetti più innovativi dell’iniziativa, il coinvolgimento diretto degli operatori attraverso la piattaforma digitale Mentimeter, utilizzata per raccogliere in tempo reale criticità, proposte e priorità strategiche sul futuro turistico della città. Tra i temi emersi, la qualità dei servizi, una maggiore integrazione dell’offerta turistica e il rafforzamento del posizionamento della destinazione.

Gli operatori presenti hanno manifestato ampia disponibilità a partecipare attivamente al percorso di costruzione del Piano Strategico, che proseguirà con tavoli di lavoro e momenti di confronto aperti al territorio.

Il prossimo passo sarà la raccolta di dati e informazioni per realizzare una prima analisi SWOT della destinazione, utile alla predisposizione di una bozza preliminare del Piano Strategico. Nei prossimi giorni sarà inoltre attivata una sezione web dedicata per consentire a operatori e stakeholder di continuare a inviare contributi e proposte.