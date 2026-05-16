Parte lunedì 18 maggio 2026, da Lamezia Terme (CZ), il ciclo di seminari tecnici dedicati all’agricoltura sostenibile e alla gestione efficiente delle risorse naturali promosso dalla Regione Calabria, in collaborazione con ARPACAL e ARSAC, ai sensi dell’art. 6 lett. E del Reg. (UE) 2015/2021.

Il primo appuntamento inaugurale si terrà presso la sede lametina di Unioncamere Calabria.

Dopo i saluti istituzionali del Presidente di Unioncamere Calabria, Pietro Alfredo Falbo, dell’Assessore regionale all’Ambiente, Giovanni Montuoro, del Direttore Generale del Dipartimento Agricoltura, Giuseppe Iiritano, del Direttore Generale ARSAC, Fulvia Michela Caligiuri, e del Direttore Generale del Dipartimento per la sostenibilità ambientale, Salvatore Siviglia, si darà il via ai lavori tecnici.

Il qualificato programma prevede approfondimenti dedicati al monitoraggio dei nitrati e all’agricoltura sostenibile, con particolare attenzione alla tutela delle acque, alla Direttiva Nitrati 91/676/CEE, alla disciplina sull’utilizzo degli effluenti di allevamento e agli strumenti previsti dal Programma Strategico della PAC 2023/2027 per la riduzione delle emissioni in agricoltura.

Le conclusioni della giornata informativa saranno tenute dall’Assessore regionale all’Agricoltura, Gianluca Gallo.

“La formazione e l’aggiornamento continuo sono strumenti fondamentali per accompagnare gli agricoltori calabresi verso modelli produttivi sempre più sostenibili e competitivi - ha anticipato l'Assessore regionale all'agricoltura Gianluca Gallo -. Investire nella conoscenza significa anche tutelare il territorio oltre che garantire nuove opportunità di sviluppo per il comparto agricolo regionale”.

L’obiettivo principale dei seminari è proprio quello di fornire agli operatori agricoli strumenti tecnici e aggiornamenti normativi sui temi della sostenibilità ambientale, della tutela delle risorse naturali e delle buone pratiche agricole.

L’interessante ciclo di incontri informativi proseguirà nelle prossime settimane coinvolgendo diversi territori della Calabria, con l’obiettivo di favorire un confronto diretto tra istituzioni, tecnici e imprese agricole sui principali temi ambientali e produttivi del settore.

Il calendario dei prossimi appuntamenti prevede i seguenti incontri, così distribuiti:

Mercoledì 27 Maggio – Crotone

Mercoledì 3 Giugno – Vibo Valentia

Mercoledì 10 Giugno – Corigliano-Rossano

Mercoledì 17 Giugno – Gioia Tauro - Rosarno

Mercoledì 24 Giugno – Locri

Mercoledì 1 Luglio – San Marco Argentano - Castrovillari