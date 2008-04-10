Il Circolo Culturale “Zanotti Bianco” di Mirto Crosia celebra il 15 maggio 2026 il proprio 61° anniversario, confermandosi presidio culturale attivo e punto di riferimento per la promozione del dialogo, della memoria storica e della crescita civile del territorio.

L’appuntamento, in programma presso la sede del Circolo in Piazza Dante, prenderà il via alle ore 18 con l’inaugurazione del murale della sala polifunzionale e del gonfalone del Circolo culturale, due simboli identitari che testimoniano il percorso e il radicamento dell’associazione nella comunità locale.

A seguire, alle ore 18.15, si terrà la conferenza sul tema “Restanza, tornanza e turismo delle radici. Strategie per ripopolare i borghi e le aree interne”, un momento di riflessione e confronto dedicato a una delle sfide più urgenti per il futuro della Calabria e del Mezzogiorno: contrastare lo spopolamento e promuovere nuove opportunità di sviluppo per i territori interni.

A coordinare l’incontro sarà il sociologo e giornalista Antonio Iapichino, presidente del Circolo Culturale “Zanotti Bianco”, da anni impegnato nella valorizzazione del patrimonio culturale e sociale del territorio.

Porterà il proprio saluto istituzionale Maria Teresa Aiello, sindaco di Crosia.

La relazione principale sarà affidata a Francesco Lo Giudice, docente di Sociologia generale presso l’Istituto universitario Pratesi e cultore di Sociologia politica presso Unical e Unisob, che offrirà un approfondimento sulle dinamiche sociali legate ai concetti di “restanza” e “tornanza”, sempre più centrali nelle politiche di rigenerazione dei borghi.

Ad arricchire il dibattito saranno le testimonianze dei sindaci di alcuni comuni delle aree interne della Presila: Domenico Baldino (Paludi), Alfonso Benevento (Bocchigliero), Domenico Citrea (Cropalati), Umberto Mazza (Caloveto) e Giovanni Pirillo (Longobucco), chiamati a condividere esperienze, criticità e prospettive amministrative legate alla tenuta demografica e allo sviluppo dei propri territori.

La serata sarà impreziosita dagli intermezzi musicali a cura dell’Accademia Euphonia di Mirto Crosia, a suggellare il legame tra cultura, arte e comunità.

Con questo anniversario, il Circolo Culturale “Zanotti Bianco” rinnova il proprio impegno a essere luogo di incontro, elaborazione culturale e partecipazione, promuovendo occasioni di confronto sui temi decisivi per il presente e il futuro della Calabria.