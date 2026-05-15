Si è concluso ufficialmente il percorso formativo per il conseguimento della qualifica di istruttore di 1° livello di Kayak da Mare, indetto dalla Federazione Italiana Canoa Turistica (FICT). L’evento, che ha visto come protagonista la Delegazione della Lega Navale Italiana di Mirto Crosia, si è svolto nella prestigiosa ed evocativa cornice dei Laghi di Sibari.

Il corso ha rappresentato un momento fondamentale per la crescita della cultura nautica nel territorio calabrese, unendo l'alta formazione tecnica a una visione sociale e sportiva di ampio respiro.

Sport e Inclusione: Una Sinergia Solidale

L’evento assume un valore ancora più profondo in quanto rientra tra le attività previste dal Protocollo d’Intesa siglato tra la Delegazione LNI di Mirto Crosia e l’associazione TUTTIINSIEME ODV ETS, presieduta dal Presidente Ernesto Sallustro. Questa collaborazione nasce con l'obiettivo primario di promuovere attività mirate all’inclusione e all'accessibilità sportiva per gli atleti con disabilità, abbattendo le barriere e rendendo il mare una risorsa per tutti.

Una Partnership Strategica

Il successo dell'iniziativa è il frutto di una stretta collaborazione tra la FICT e la LNI di Mirto Crosia. Il Direttore del corso, Claudio Babini, ha espresso grande soddisfazione:

"Con questa partnership abbiamo portato la disciplina del kayak marino in Calabria, con una particolare attenzione all’inclusione. I risultati ottenuti sono stati importanti e hanno contribuito a consolidare la comunanza di intenti. Ringraziamo tutte le persone coinvolte, allievi e docenti, con un ringraziamento speciale alla Delegazione della LNI di Mirto Crosia nella persona del Presidente Jimmy Fusaro e all’Istruttore marino Piergiorgio Frigato per l’impeccabile logistica."

L’attività didattica e gli esami sono stati coordinati dai formatori ed esaminatori FICT: Claudio Babini, Michele Napione e Alessandro Orme. Il supporto tecnico è stato garantito da Lucia Rosaria De Vitis, Giovanna Ferroni e Piergiorgio Frigato.

Il Presidente della Delegazione, Jimmy Fusaro, ha accolto con orgoglio la conclusione delle attività, sottolineando come la Lega Navale continui a essere un punto di riferimento per la formazione professionale e la promozione del territorio attraverso lo sport sociale, sicuro e inclusivo.