Il 15 e 16 maggio 2026 l’Hotel Marechiaro di Gizzeria Lido ospiterà la terza edizione del talk show “Angiologia: The Experiences”. Un appuntamento ormai riconosciuto a livello nazionale come uno dei più autorevoli momenti di confronto scientifico nel campo della medicina vascolare, della patologia venosa cronica e del linfedema, capace di riunire specialisti, docenti universitari, ricercatori, chirurghi vascolari, angiologi e professionisti sanitari provenienti da tutta Italia. A guidare il congresso sarà il dottor Elia Diaco, responsabile scientifico dell’evento e responsabile dell’Ambulatorio di Angiologia e Medicina Vascolare Minerva Surgical Service di Catanzaro, promotore di un modello di aggiornamento professionale che punta non soltanto all’approfondimento clinico, ma anche alla condivisione concreta delle esperienze maturate sul campo. L’iniziativa è patrocinata dalla Società Italiana di Medicina Vascolare (SIMV), dalla Società Italiana di Diagnostica Vascolare (SIDV), International Union of Angiology (IUA), dal Fleboforum, dall'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Catanzaro, dall'Università "Magna Graecia" di Catanzaro e dalla Presidenza della Regione Calabria.

L’edizione 2026 vedrà la partecipazione di un corpo docente altamente qualificato. Tra i professionisti coinvolti figurano: Francesco Abbonante, Claudio Allegra, Rosario Amato, Pier Luigi Antignani, Maria Angela Aragona, Alessandro Arcieri, Giampiero Avruscio, Meriann Belcastro, Bernardo Bertucci, Francesco Borrello, Matteo Bucalossi, Francesco Calcopietro, Paolo Canino, Mariano Cardamone, Pietro Carrubba, Roberto Ceravolo, Massimiliano Chiaravalloti, Vincenzo Antonio Ciconte, Salvatore Ciranni, Luca Costanzo, Giuseppe Cozza, Giovanni Cuda, Andrea Cutrupi, Michele Del Guercio, Elia Diaco, Giacomo Failla, Stefania Falcone, Sergio Filippo, Silvia Fontana, Francesco Frustaci, Luca Gallelli, Giuseppe Gallelli, Gaetano Gallo, Massimo Gallucci, Demetrio Guarnaccia, Annarita Maletta, Maria Antonietta Mancuso, Antonio Mander, Aurelio Mazzei, Sandro Michelini, Pietro Miraglia, Mattia Mirandola, Stefano Molfetta, Ludovico Montebianco Abenavoli, Vincenzo Montemurro, Lucia Muraca, Lorenza Oliverio, Matteo Orrico, Luca Palombi, Tonino Proia, Camillo Riccioni, Antonia Rizzuto, Paolo Rubino, Fernanda Saitta, Angelo Santoliquido, Raffaele Serra, Daniele Silipo, Tommaso Spina, Eliezer Joseph Tassone, Paolo Tondi, Giuseppina Torcia, Giovanni Vaccaro, Giovanna Vitaliano.



