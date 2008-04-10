di ANTONIO IAPICHINO - Nuovo importante riconoscimento in campo letterario per Marialuisa Netti, docente di scienze di origini calabresi, oggi residente in Toscana, che ha ricevuto la Segnalazione particolare della Giuria, con opera grafica e diploma, nell’ambito del prestigioso Premio Letterario “La Ginestra” di Firenze, nella sezione dedicata alla narrativa inedita.

Il premio è stato conferito dalla Commissione dopo un attento esame del testo presentato dall’autrice, il romanzo “La ragazza di Lucca”, ed è stato ritirato personalmente da Marialuisa Netti durante la cerimonia ufficiale di premiazione tenutasi nella suggestiva cornice della Biblioteca delle Oblate, nel cuore di Firenze, alla presenza dei componenti della giuria e di autorevoli rappresentanti del panorama artistico e letterario italiano.

Marialuisa Netti, insegnante appassionata e sensibile osservatrice del mondo giovanile, coltiva da sempre la scrittura come spazio privilegiato per dare forma alle emozioni, ai sentimenti e alle esperienze che abitano il suo vissuto. La sua ispirazione nasce soprattutto dall’incontro quotidiano con i suoi studenti, i “suoi ragazzi”, con i quali condivide sogni, fragilità e percorsi di crescita.

Nata in Calabria, terra alla quale resta profondamente legata per affetti, memoria e amore verso il suo mare, ha trovato in Lucca la sua città d’adozione, trasformandola nel luogo dell’anima e nello scenario privilegiato delle sue narrazioni.

Il romanzo premiato, La ragazza di Lucca, è liberamente ispirato alla vicenda di una giovane realmente vissuta nella città toscana negli anni Venti del Novecento. Un racconto che intreccia memoria, sensibilità storica e immaginazione narrativa, restituendo al lettore atmosfere, emozioni e frammenti di vita con delicatezza e autenticità.

Un premio che conferma come la scrittura, quando nasce da passione autentica e sensibilità umana, possa diventare ponte tra territori, memorie e generazioni.