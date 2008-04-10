Le acque cristalline del Salento si tingono dei colori della GF Sport Racing. Nella magnifica cornice della baia del Porto di Otranto, teatro della seconda tappa del Campionato Italiano Moto d'Acqua andata in scena dall'8 al 10 maggio, Giuseppe Parrilla ha letteralmente sbaragliato la concorrenza. Il campione calabrese ha vissuto un fine settimana perfetto dominando in lungo e in largo la categoria Endurance F2 e lanciando un segnale inequivocabile a tutti i pretendenti al titolo.

Con una prestazione magistrale Parrilla ha conquistato la vittoria in entrambe le manche disputate dimostrando una superiorità tecnica e una tenacia fuori dal comune. Un doppio trionfo che gli permette di compiere un balzo decisivo e di raggiungere la vetta solitaria della classifica generale confermando le altissime aspettative di inizio stagione.

L'entusiasmo in casa GF Sport Racing è stato amplificato dai risultati eccezionali dell'intero team a dimostrazione di un progetto sportivo vincente e in continua crescita. Sul podio salentino ha brillato anche il talento di Andrea Buscaiano. Il bravissimo pilota siciliano ha saputo domare le onde con maestria strappando un meritatissimo terzo posto nella combattuta categoria Runabout F2 e regalando un'altra immensa gioia alla scuderia.

Il weekend pugliese ha segnato inoltre un momento storico per la squadra con l'esordio ufficiale di Lorenzo Nocera. La giovane promessa della GF Sport Racing ha fatto il suo debutto assoluto nella categoria Spark F4 Novice mettendo in mostra ottime potenzialità e accumulando un'esperienza preziosa per il suo futuro agonistico.

Al termine delle gare l'atmosfera era carica di adrenalina e soddisfazione. Parrilla ha voluto rivolgere i più sentiti complimenti all'associazione Hardwave per l'impeccabile organizzazione dell'evento. La tappa di Otranto, nota ufficialmente come Gran Premio di Puglia , si è rivelata uno spettacolo straordinario capace di unire l'agonismo di altissimo livello alla bellezza mozzafiato del territorio salentino, offrendo un campo di gara perfetto e protetto dai venti.

Il tempo per festeggiare tuttavia è già finito. I motori sono pronti a riaccendersi a brevissimo per la terza e attesissima sfida tricolore. Il prossimo appuntamento è fissato per il 22, 23 e 24 maggio nelle acque di Rimini dove la GF Sport Racing arriverà con il morale alle stelle e la ferma intenzione di difendere il primato appena conquistato. La battaglia per il campionato è entrata nel vivo.