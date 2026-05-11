Prende il via da Corigliano Rossano la prima tappa di “Calabria in barca a vela 2026”, il progetto educativo e sportivo regionale che coinvolge gli studenti dei 14 Licei Sportivi della Calabria in un’esperienza formativa tra sport, ambiente e valorizzazione del territorio.

La giornata inaugurale, patrocinata dal Comune di Corigliano-Rossano, è interamente organizzata dall’IIS L. Palma Green Falcone Borsellino sotto la guida del Dirigente Scolastico dott.ssa Cinzia D’Amico, che ha coordinato le attività insieme ai docenti coinvolti e con la collaborazione dell’IC “Leonetti–Guidi”, in un’ottica di continuità educativa tra istituti del territorio.

Il programma prevede il ritrovo dei partecipanti, giovedì 14 maggio alle ore 9.30, presso il Palmeto di Schiavonea dove, dopo i saluti delle Autorità, si svolgeranno attività sportive e tornei che daranno ufficialmente avvio all’iniziativa. Alle ore 12.00 è previsto l’imbarco presso il Porto di Corigliano per la prima tratta della navigazione che condurrà gli studenti verso Cariati.

Il progetto “Calabria in barca a vela 2026” rappresenta un percorso formativo innovativo che unisce attività sportive in ambiente naturale, educazione alla sostenibilità e scoperta del patrimonio paesaggistico e culturale calabrese. Attraverso la vita a bordo e la navigazione lungo le coste regionali, gli studenti avranno l’opportunità di approfondire le tecniche della vela e sviluppare competenze trasversali legate alla responsabilità, alla collaborazione e alla cittadinanza attiva.

Dopo la prima tratta inaugurale Corigliano–Cariati, il viaggio proseguirà lungo le coste calabresi attraversando sia il versante ionico sia quello tirrenico, in un percorso educativo diffuso che toccherà progressivamente le principali località della regione.

Le tappe successive saranno affidate, a rotazione, ai diversi Licei Sportivi e agli istituti aderenti alla rete, ciascuno responsabile dell’organizzazione della propria giornata di accoglienza e delle attività didattico-sportive collegate alla navigazione. Questi i Licei Sportivi calabresi: IIS L. Palma Green Falcone Borsellino Corigliano-Rossano; LS “Julia” Acri; LS “Filolao” Crotone; LS “E. Fermi” Catanzaro; IIS “Z. Bianco” Gioiosa Ionica; IIS “M. La Cava” Bovalino; LS “M. Guerrisi” Cittanova; LS “A. Volta” Reggio Calabria; LS “Nostro Repaci” Villa San Giovanni; IIS “N. Pizi” Palmi; IIS “Piria” Rosarno; LS “Berto” Vibo Valentia; IIS “Valentini Majorana” Castrolibero; IIS Cetraro.

Il percorso (Corigliano Rossano – Cariati – Le Castella – Catanzaro Lido – Roccella Ionica – Reggio Calabria – Tropea – Cetraro – Vibo Marina – Reggio C. – Roccella I – Catanzaro L. – Crotone – Cirò Marina) si concluderà con la tappa finale di sintesi e restituzione, prevista il 4 giugno, durante la quale gli studenti presenteranno i risultati delle esperienze maturate a bordo e nei diversi porti di approdo.

Il progetto è promosso e coordinato dall’USR per la Calabria – Direzione Generale, Coordinamento di Educazione Motoria, Fisica e Sportiva, unitamente alla Regione Calabria, alla Rete dei Licei Sportivi e alla Rete delle Scuole Promotrici di Salute.