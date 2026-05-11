Ogni anno il 9 maggio l’Europe Direct Calabria Europa di Gioiosa Jonica celebra la Festa dell’Europa. Una data simbolica che ricorda la storica Dichiarazione Schuman del 1950 che ha visto nascere l’attuale Unione Europea. Quest’anno per la 21° volta lo ha fatto da Locri, dalla sala di Palazzo della Cultura gremita di studenti degli istituti superiori del Poli Zaleuco, dei Licei Mazzini e il Polo Tecnico Marconi. A rendere tutto più frizzante la partecipazione di Matteo Saudino in arte Barbasophia, docente di filosofia e storia, scrittore e divulgatore. Il dialogo si è concentrato sull'analisi del mito fondativo dell'Unione europea, sui valori della cittadinanza europea, i diritti fondamentali e il concetto di democrazia, con l'obiettivo di coinvolgere le giovani generazioni in una riflessione critica, condivisa e consapevole. La giornata condotta dal direttore dell’Europe Direct Alessandra Tuzza, e dalla giornalista Raffaella Rinaldis si è aperta con l’Inno alla Gioia intonato dagli studenti del Gruppo Musica del Liceo Ivo Oliveti diretti dalla Prof.ssa Anna Maria Mittica e dalla collega Cotroneo. A Seguire i saluti della istituzioni locali con i Sindaci Giuseppe Fontana di Locri e Luca Ritorto di Gioiosa Jonica, che hanno ricordato la fondamentale importanza di sfruttare l’Europa con le mille opportunità per i giovani e per lo sviluppo locale dai fondi per la coesione al PNRR. Quindi gli interventi di saluto dell’Assessore Domenica Bumbaca che ha ricordato i propri trascorsi come giovane giornalista e di Marco Cavaleri della rete dei Consiglieri Locali Europei, che ha esortato i giovani all’impegno ed a scoprire le altre realtà europee. L’attenzione al ruolo della scuola e della conoscenza dei paesi e delle istituzioni europee è stata approfondita dai rappresentanti delle scuole dal Dirigente Gaetano Pedullà del Polo Marconi e dal vicepreside del Polo Zaleuco Vincenzo Romeo. Il discorso del ministro degli Esteri francese Robert Schuman all’indomani della Seconda guerra mondiale, che pose le basi per una nuova forma di cooperazione tra i Paesi europei, fondata sulla pace, sulla solidarietà e sulla condivisione di un destino comune è risuonato nel messaggio della Vice Presidente del Parlamento Europeo Pina Picerno, mentre l’attenzione ai fondi per la mobilità giovanile e la scuola è stata approfondita nel saluto alla sala dell’Eurodeputata Giuseppina Princi. La seconda parte della mattinata completamente dedicata al dialogo sul mito e la filosofia è stata introdotta da Raffaella Rinaldis Direttora di Fimmina TV e Portavoce del Tavolo del terzo settore della Locride nonché Presidente dell’Associazione Eurokom, che ha dato la parola all’eclettico Matteo Saudino. Il professore ha confermato il suo approccio caratterizzato da un linguaggio chiaro e coinvolgente, che mira a stimolare il pensiero critico e la riflessione su questioni fondamentali come la democrazia, i diritti e la cittadinanza. Grazie alla sua capacità di comunicare in modo diretto e appassionato, ha toccato argomenti storici e filosofici in modo semplice e coinvolgente. È riuscito a condurre i giovani della locride in un percorso di analisi che partendo dal mito della filosofia e d’Europa ha toccato le corde dell’impegno comune per la pace e per la cooperazione tra i popoli. La giornata chiusa con un dialogo tra Saudino, Rinaldis e Tuzza ha lanciato la palla ai giovani invitandoli a prendere in mano il proprio presente dedicando spazio all’impegno ed alla riscoperta della politica, come strumento di crescita sociale e personale. L’evento ha voluto soprattutto far riflettere l’auditorium sui valori europei: di democrazia, diritti, libertà, partecipazione, inclusione e cittadinanza attiva. L’Europa non è solo regolamenti ed istituzioni: è libertà di viaggiare, studiare, lavorare e costruire insieme un futuro comune. È tutela dei diritti fondamentali per ogni individuo, opportunità per i giovani, sostegno ai territori, cultura condivisa e partecipazione attiva dei cittadini. In un tempo segnato da sfide globali, la Festa dell’Europa ha invitato a riflettere sull’importanza di un’Unione Europea forte e protagonista sulla scena internazionale vessillo di pace in terreni da sempre teatri di guerre. “Come Centro Europe Direct, -hanno affermato gli organizzatori del team formato anche da Loredana Panetta e Mattia Totino - lavoriamo ogni giorno per avvicinare l’Europa ai cittadini, promuovere la conoscenza delle istituzioni europee e creare momenti di dialogo e confronto sul futuro dell’Unione europea. La Festa dell’Europa ci ricorda che l’Europa non è qualcosa di distante: l’Europa siamo noi, con le nostre comunità, i nostri territori e la partecipazione di ciascun cittadino”.